Venezolana Carmen DeLeon envía mensaje a su país en Lollapalooza

Espectáculo de la venezolana

Siendo la única artista que cantó en español durante el festival, Carmen DeLeon también puso a bailar a todo el público al interpretar canciones como Mala memoria, Mariposas, Juegas, Bésame bonito, El vecino, Pasado, Wonderful y Consejo de pana; asimismo, dio voz a sus versiones de Diamonds, de Rihanna; y Always Remember Us This Way, de Lady Gaga.

Con más de 200 millones de reproducciones entre todas las plataformas digitales, la cantante, compositora y productora musical Carmen DeLeon es una intérprete de pop latino nacida en Caracas, quien actualmente reside en Miami.

La cantautora venezolana incursionó en la industria musical en 2020 y ha colaborado con artistas como Feid, Tainy, Cali, el Dandee, entre otros. A ello se suma, los lanzamientos de los temas Volverás, Mala memoria, Borracha y cansada y Bésame bonito.