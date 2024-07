Rafael "Pollo" Brito augura esperanza para Venezuela

A propósito de este hito histórico conjugado con la realidad actual, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Rafael “Pollo” Brito, uno de los artistas venezolanos de mayor proyección y que hace música fuera de su país.

Este venezolano, oriundo de Caracas, lleva siete años radicado en EEUU y, pese a ello, sigue apostando por todo lo que conlleva la palabra Venezuela.

"Yo estoy muy orgulloso de ser venezolano. Por supuesto, la historia en estos tiempos ha cambiado bastante y para nosotros, que no sé si es desfavorable, los jóvenes están un poco alejados de esa historia porque piensan que ya todo va a lo político", dijo el artista desde su hogar en Miami.

"Yo recuerdo en los momentos que yo estudié que el 5 de julio era una fecha muy importante porque es la independencia; entonces, uno decía: 'coye (sabes), me siento como más venezolano'. Pero, bueno, ya todo ha cambiado y nos queda a nosotros dar el ejemplo... y ese es el trabajo de nosotros. Aún para mí esta fecha es cuando uno se dice a uno mismo y al mundo que nos sentimos más venezolanos que nunca", agregó orgulloso al traer a colación cómo vivía el 5 de julio en su etapa escolar.

Parte de ese ejemplo, El Pollo lo da a través de su territorio artístico: las canciones, composiciones y espectáculos que ofrece en cada espacio que le da la bienvenida en Estados Unidos y otros países.

"Yo nunca he tomado a Venezuela como una moda, ni cuando se llegaba a usar la bandera para pegarla en los carros. Yo siempre he tenido a Venezuela de moda y he defendido todo lo que es la cultura venezolana. Cuando yo llegué acá, a los Estados Unidos, me decían: 'mira, no vayas a cantar ningún merengue venezolano o una gaita', y yo: '¿por qué?'. Entonces, yo me fui a cantar, por ejemplo, en un sitio que se llama Hoy como ayer, que es un local de música cubana; ahí, cantaba una salsa y después agarraba mi cuatro y cantaba una gaita o un merengue venezolano y la gente me decía que yo estaba loco. Pero esa es mi bandera y les expresaba a la gente: 'mira, yo estoy aquí representando a mi país, sea por lo que fuera'", rememoró el también cuatrista venezolano.

Ya con siete años de esta experiencia, para el ganador del Latin Grammy en 2014 por Mejor grabación, el panorama ha ido cambiando para bien en cuanto a la receptividad que ha tenido la música venezolana. Parte de ello responde a la nostalgia que se cuela en el corazón de ese éxodo que, de acuerdo con Acnur, asciende a más de 7,7 millones que vive su país desde la lejanía.

"A la gente que ya se fue de Venezuela tú le pones cualquier tema venezolano y llora o le recuerda su casa, sus amigos, su país", aseguró Brito, al indicar que lo positivo de la migración ha sido la expansión de los sonidos. "Cuando yo vine a los Estados Unidos en el 2017 -que no fue por un tema político realmente, sino por otro tipo de trabajo- me hizo pensar el dicho que dice que: 'no hay mal que por bien no venga' porque ahora con todos los venezolanos que están en el mundo de alguna manera se han creado túneles o canales para que la gente conozca más la música venezolana".

Al ser exportador de este tipo de música, El Pollo Brito también vive el mismo sentir de sus compatriotas: nostalgia y añoranza.

"A pesar de que tenemos las mejores playas, montañas, yo extraño definitivamente a la gente... yo añoro al venezolano, yo añoro esto que tú estás haciendo conmigo (entrevista), pero cara a cara, ahí, yendo a la radio, al periódico, dando un concierto en donde tú cantas una canción y todo el público la canta", expresó el ganador de seis premios Pepsi Music. "Por supuesto que todavía tengo familia en Venezuela, pero yo he hecho mucha familia de amigos, tengo muchas madres por ahí, mamás de mis compañeros de clases o de vida, donde iba siempre todos los mediodías. Entonces, ese sentir aquí no existe, eso no pasa".

Esperanza para Venezuela

Aunque Venezuela vive el mayor éxodo que ha registrado su historia desde la declaración de la independencia, el hijo de Miriam Materano (de Trujillo), y Rafael Brito (de Carúpano) considera como bandera fundamental la educación para seguir dejando en alto a su nación.

"Mi consejo para las personas que hacen vida en el arte es que tienen que prepararse. Aunque la Inteligencia Artificial ya está ahí, que creo que eso nunca va a poder superar la inteligencia del ser humano, hay que prepararse. Hay que amar a nuestro país porque mientras más lo amemos, más quedamos bien parados ante el mundo entero. Venezuela está siendo como el foco ahora. Y lo dice mucha gente... que el venezolano está dando de qué hablar. Por supuesto, siempre hay más cosas buenas que malas porque los buenos somos más", expresó Rafael, al adelantar que se prepara para ofrecer una gira de conciertos a inicios de 2025.

"Mis proyectos siempre son artísticos y personales porque mi esposa es mi mánager y también es la productora de los conciertos. Aquí pasa algo que es difícil para un artista que es estar sin hacer nada, me refiero a no dar conciertos; por eso, estoy esperando afinar unos detalles para salir de Estados Unidos a presentarme. Gracias a Dios muchísima gente nos ha llamado de Argentina, Bolivia, Perú, de todos lados", develó Rafael "Pollo" Brito.

Al finalizar la entrevista, el cantante de éxitos como Volando y De repente compartió un mensaje esperanzado para Venezuela: "Yo veo esperanza y ojalá que vaya así. Yo voy pegado a Dios y a la virgen porque soy católico y creo mucho en la virgen. Pero uno ve todos los días algo diferente y también positivo. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a la gente?: que hay que olvidarse del 'no vale, yo no voy a votar'. Hay que olvidarse de eso porque si no votas tú, vota otro y a nombre tuyo. Así que hay que ponerse las pilas e ir a votar bien temprano, antes de las 6:00 a.m. hay que estar parado el centro de votación para votar", concluyó el artista de 52 años.