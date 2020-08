Víctor Cámara revela por qué aspira ser alcalde de Doral

“En Venezuela nunca tuve actividad política. Aquí, en la península floridana, he apoyado las campañas de otros candidatos como la de Alex Penela o Raúl Martínez, hemos recorrido las ciudades haciendo campaña desde los años 80 apoyando a la comunidad hispana. Apoyé al primer alcalde de origen puertorriqueño en Miami”, contó Víctor Cámara a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Por eso ya sabe qué contestar cuando le preguntan qué hace un artista involucrado en esos asuntos por los que muchos del gremio artístico acostumbran a no mostrar interés.

“La gente se preguntaba qué hacía un artista en los comicios electorales. Y yo manifestaba la importancia de la presencia hispana en los cargos públicos. Siempre he apoyado con mi imagen la actividad política”.

Pero ahora su deseo de servir a la comunidad se ha intensificado y se ha propuesto ocupar el puesto que desempeña en estos momentos Juan Carlos Bermudez, el actual alcalde de Doral.

“Doral es una ciudad hermosa que debemos cuidar y donde hay un encuentro cultural muy grande entre colombianos, cubanos, venezolanos, argentinos, dominicanos, peruanos, ecuatorianos. Hay varias comunidades que necesitan ser escuchadas. Y yo siento que soy el portavoz de todos ellos, siento que estoy hablando por ellos. Hay una lista interminable de reclamos en la alcaldía que no han sido atendidos. Y me siento defraudado”, aseguró Cámara.

“Ya tengo 19 años viviendo en el Doral. En este momento no tengo propiedad, he tenido y la he vendido, pero siempre he sido consecuente con la ciudad. Mi hija ha crecido aquí, hemos crecido como seres humanos, hemos trabajado porque hay que trabajar duro aquí. Yo no soy millonario, soy una persona de clase media normal que tiene que trabajar para vivir. Así que me siento como un residente más que toma una actitud necesaria para la ciudad”, agregó.

Para el actor, quien resaltó que siempre ha mantenido una reputación impecable, su trayectoria de más de cuatro décadas en el mundo del espectáculo lo ha preparado para enfrentar los juegos políticos a los que se exponen quienes optan por convertirse en servidores públicos.

“Como artista uno está acostumbrado a estar expuesto , por eso es que uno trata de tener una vida de acuerdo con las normas y los principios morales y sociales para no incurrir en acciones equivocadas. Aunque cometamos errores, no debemos incurrir en situaciones equivocadas para no tener una matriz de opinión negativa, sobre todo, cuando la carrera de uno es expuesta todos los días, porque eso afectaría la profesión. Yo tengo una carrera impecable, gracias a Dios, y una vida personal impecable. Tengo 43 años de matrimonio, nunca he tenido un escándalo”, expresó.

Asimismo, afirma que su profesión también le ha permitido conocer otras realidades ante las cuales ha estado dispuesto ayudar.

“En la época cuando yo comencé a ser famoso no existían los celulares, teníamos que viajar para promocionar las novelas, hacer programas de opinión y darle publicidad a lo que hacíamos. Eso nos permitía conocer diferentes culturas, entender diferentes problemas sociopolíticos y socioeconómicos de países de Latinoamérica y Europa. Nuestras telenovelas llegaban a más de 150 países en más de 80 idiomas. Hemos tenido la oportunidad y yo, como protagonista de telenovelas, de asumir la responsabilidad y de ser el portavoz de todo un equipo”, recordó.

Su labor altruista

A lo largo de su carrera, Cámara se ha dedicado a contribuir a causas benéficas, pero señaló que es algo que hasta ahora no había querido que se supiera.

“He colaborado en millones de situaciones. Trabajo para muchas fundaciones sin fines de lucro, y durante 40 años para los niños por toda América. No hago publicidad de ello, porque uno no debe estar jactándose de lo que hace cuando lo hace con el corazón y con la bondad de la caridad”, dijo.

Sin embargo, sus aspiraciones a un cargo público le obligan a dar a conocer la labor altruista que ha realizado a favor de la niñez todos estos años.

“Ahora me toca hablar de ello en un momento en el que la comunidad me pide saber un poco más de mis acciones altruistas ante la situación de toda Latinoamérica. Entonces he expuesto mi colaboración con mi gente en Venezuela, con los niños en Perú, en Panamá, en Ecuador. Hemos trabajado para diferentes fundaciones, incluso aquí en los EEUU, a través de Ronald McDonald, hemos hecho muchísimas obras”, manifestó.

“Siempre estoy tratando de aprovechar mi condición de artista para devolverle a la gente ese cariño, ese apoyo, de alguna manera utilizando mi imagen para captar capital para los niños, para las fundaciones como debe ser, porque los que estamos delante y detrás de las cámaras tenemos una responsabilidad”, agregó.

También es parte de un grupo de voluntarios que realiza misión benéfica en República Dominicana.

“Con la Fundación Almánzar llevamos 170 médicos a Santo Domingo, son 65 cirujanos, los demás somos voluntarios para atender a la gente, a llenar frascos de medicinas, son cuatro días de jornada donde atendemos a más de 5.000 personas. Esto nunca lo manifiesto o hago publicidad de ello, pero ahora que me están preguntando, es bueno que la gente sepa lo que hago por los demás, porque eso es lo que haría como alcalde: trabajar para los demás”, expuso.

La pausa impuesta por la pandemia en el mundo del espectáculo pudo haber sido el detonante para que Cámara decidiera postularse a la alcaldía de Doral.

“Es algo que puedo llevar a la par dependiendo de los proyectos que haya, teniendo en cuenta de que hay una pandemia que ha propiciado le pueda dedicar mi tiempo plenamente a este caso de la política, ya que el espectáculo está detenido”, indicó.

“Por supuesto que voy a dar una pausa a mi carrera profesional para dedicarme por completo a esta ardua y difícil responsabilidad que tenemos. Pero podemos lograrlo porque tenemos la voluntad política para hacer las cosas en función de la comunidad”, añadió.

Adelantó que ya está ideando proyectos que podrían beneficiar el quehacer artístico en Doral en tiempos en los que se requieren nuevas normas.

“Entre otros programas, tengo proyectos culturales para traer a la ciudad como un complejo cultural que va a estar diseñado para mantener la distancia social. Es algo que ya se está haciendo en Inglaterra”.

A Cámara, como a muchos otros artistas, la pandemia le frenó algunos proyectos para este año.

“Yo tenía varios compromisos en el mundo del espectáculo, una serie para Netflix que iba a comenzar en abril, una producción para Telemundo que comienza en mayo del próximo año, pero que se ha detenido. También una gira por Europa y Canadá con una pieza de teatro que se llama Mi secreto, para la cual ya teníamos la taquilla vendida en Toronto y en Italia”.