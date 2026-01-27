martes 27  de  enero 2026
CELEBRIDADES

Victoria Beckham homenajeada en París en medio de disputa familiar

La ex Spice Girl fue nombrada Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, distinción honorífica otorgada por el Ministerio de Cultura francés

La diseñadora de moda y cantante británica Victoria Beckham llega al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin, en Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

La diseñadora de moda y cantante británica Victoria Beckham llega al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin, en Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

AFP / Lisa O'Connor

PARÍS.- Victoria Beckham fue condecorada en París por su contribución a la industria de la moda y el entretenimiento, en plena disputa familiar desencadenada por las declaraciones del hijo mayor del clan, Brooklyn, sobre la familia. La ex Spice Girl fue nombrada el lunes por la noche Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, una distinción honorífica otorgada por el Ministerio de Cultura francés.

En el evento estuvieron presentes su marido, David Beckham, y sus hijos Cruz, Romeo y Harper.

Lee además
El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
POLÉMICA

Dj explica cómo fue el baile de Victoria Beckham en la boda de su hijo
Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.
POLÉMICA

Aseguran que Nicola Peltz no permitirá que se filtre video de boda con Brooklyn Beckham

Tras triunfar con la famosa banda británica en los años 1990, Victoria Beckham fundó su marca de moda a finales de los 2000. Un reciente documental en Netflix cuenta la carrera de la diseñadora, de 51 años.

Es "un icono mundial que ocupa un lugar muy particular en el corazón de los franceses", dijo la ministra de la Cultura, Rachida Dati, en la ceremonia de entrega.

En un video de la ceremonia publicado por la revista Paris Match se veía a David Beckham y al resto de la familia observando y aplaudiendo, junto a los magnates de la moda francesa Antoine Arnault y François-Henri Pinault.

Problemas familiares

Desde hace unos días, la familia Beckham se encuentra en el ojo de la tormenta, después de que Brooklyn, de 26 años, acusara públicamente a sus padres de querer "controlar" su vida y de intentar "arruinar" su matrimonio.

"No quiero reconciliarme con mi familia", aseguró.

La Orden de las Artes y las Letras es una distinción reservada a figuras destacadas que contribuyeron a la vida cultural de Francia y es diferente de la más prestigiosa Legión de Honor, el máximo galardón de Estado.

El presidente Emmanuel Macron condecoró el viernes al diseñador de Louis Vuitton y rapero estadounidense Pharrell Williams con una Legión de Honor, en una ceremonia privada a la que asistieron los raperos Pusha T y Future.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Disputa familiar de los Beckham genera avalancha de memes virales

Victoria y David Beckham reaparecen en redes sociales tras declaración de su hijo

Hijo de David y Victoria Beckham acusa a sus padres de intentar dañar su matrimonio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
FLORIDA

Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario

Un oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en EEUU (imagen referencial)
APORTES

Seguro Social hace este miércoles su último pago de enero, ¿quiénes lo cobran?

El ayatolá de Irán Alí Jamenei.
Tensiones

Irán advierte a EEUU ante llegada de buques de guerra en Medio Oriente: "Son objetivos al alcance"

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
POLÍTICA

Trump anuncia una aceleración en el proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela

Te puede interesar

Esta imagen, publicada en la cuenta Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump el 3 de enero de 2026, muestra, de izq. a der., al director de la CIA, John Ratcliffe, y al presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, viendo una transmisión remota de la misión militar estadounidense para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026.  
TRANSICIÓN

La CIA trabaja para establecer presencia permanente en Venezuela, asegura CNN
Frescas temperaturas, incluso frío, en Miami.
FLORIDA

¡Miami! Ten el abrigo a mano, más frío

Las máquinas quitanieves circulan cerca del Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln en el National Mall de Washington, D.C., el 26 de enero de 2026, tras una importante tormenta de nieve.
EEUU

Megatormenta invernal causa al menos 23 muertes, cortes de energía y retraso en vuelos

Imagen referencial de un incendio. 
Tragedia

Cuatro cubanos mueren en el incendio de un albergue clandestino en Rusia

Momentos en que Corea del Norte lanza desde un submarino un misil de crucero estratégico en las aguas de la bahía de Gyeongpo.
Amenaza

Corea del Norte dispara misiles balísticos hacia el mar de Japón