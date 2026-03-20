La cartelera venezolana estrena filme "El guardián" con Jason Statham

MIAMI.- Jason Statham se hizo un nombre como héroe y antihéroe del cine de acción gracias a grandes sagas en la gran pantalla. Cabe destacar la de El transportador. Allí el actor interpreta a Frank Martin, un exagente de Fuerzas Especiales que se convierte en un mercenario conductor que se especializa en transportar mercancías peligrosas en el sur de Francia. El argumento y el personaje quizás guarda similitudes con la naturaleza de otros que ha interpretado Statham en su prolífica carrera, en la que decidió convertirse en su propio doble de acción, además de productor, en la mayoría de los casos, y, ocasionalmente, productor ejecutivo (la persona que canaliza el financiamiento).

Ahora bien, si hay quien pudiera afirmar que Statham se repite en sus roles (de hecho, hay memes que así lo reflejan), nadie le quita el título de “principal héroe de acción de la era moderna”. Es el lugar que le han otorgado en redes sociales como Tik Tok, medios como la Televisión Española RTVE.ES y sitios especializados como 3djuegos.com, entre otros.

¿Cómo se ha ganado la credibilidad el artista? Pues gracias a su pasado como clavadista olímpico y su entrenamiento en Artes Marciales Mixtas, como kickboxing y jiu-jitsu. A eso hay que sumarle la interpretación de “tipo frío”, inteligente y rudo, un sello que suele otorgar a todos sus personajes. Esta combinación le ha hecho partícipe de grandes éxitos de taquilla. Una cinta como Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, por ejemplo, obtuvo ingresos por los 760 millones de dólares.

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Por estos días, Jason Statham regresa a la cartelera mundial en El guardián, último refugio, dirigida por Ric Roman Waugh, el mismo de la saga Greenland. En esta ocasión, el personaje de Statham, a pesar de apelar, una vez más, por una interpretación de “calculador”, deja ver su sensibilidad paternal gracias a su coprotagonista. Michael Mason es el nombre del protagonista de esta historia, un ex soldado de Fuerzas Especiales que vive al margen de la sociedad en una isla escocesa, en la que es apoyado, de manera orgánica, por dos lugareños: un padre y su hija. Esta niña queda desamparada ante la tragedia y es Mason quien deberá protegerla, tras la persecución de una inescrupulosa organización.

Parte de la crítica califica El guardián, último refugio como una excusa perfecta para comer cotufas y ver a Statham en acción. Y es acción trepidante lo que predomina, con secuencias de persecuciones automovilísticas, y un sinfín de peleas a puño cerrado, en las que todos los personajes principales y extras participan. Parte de la tecnología clave dentro de la historia es un sistema operativo llamado THEA, que está en manos de antagonistas y protagonistas y que permite monitorear, a través de sofisticadas cámaras ocultas, el rastro de cada bando, en una cerrada competencia por tomar la delantera. Se añade un toque de ternura en los diálogos de Mason, a quien su protegida le genera cierto instinto paternal.

Medios como The Hollywood Reporter le otorgan al filme 70 puntos sobre 100 en su calificación dentro del género. Aparte del protagonista destacan en el elenco Bodhi Rae Breathnach, quien forma parte del elenco de Hamnet, en esta oportunidad como Jessie, la protegida de Mason. Destaca también el nominado al Oscar Bill Nighy como maquiavélico agente de Inteligencia Manafort y la ganadora del Bafta Naomi Ackie como Roberta Frost la aplomada jefa del M16, una institución policial que también tiene a Mason en la mira.