Victoria Ruffo lamenta no haber participado en video de "Tropicoqueta"

Fue durante una entrevista que concedió al programa Ventaneando que la actriz mexicana confesó que lamentó no poder ser parte del proyecto que promocionaba el álbum de Karol G.

"Tengo una pena y una tristeza infinita porque me habló dos veces su hermana para poder participar", comentó.

Ruffo señaló que si bien la invitación le pareció atractiva, tenía compromisos que no podía postergar, por lo que se vio en la obligación de rechazar la oferta.

"Me hablaron con un día de anticipación o dos días y, pues yo tengo teatro también y no puedo de un día para otro decir: ‘ay, nos vemos’, ¿no? Entonces sí fue muy triste que no pudiera participar", destacó.

"Tengo mucha pena con ella"

La actriz también confesó que no sabía quién era Karol G y que fue su hija Victoria quien le reclamó por ha hecho el desaire. "Pues yo no sabía ni quién era Karol G y mi hija me dijo: ‘¡Mamá, pero ¿cómo te atreves?, es Karol G! y le digo: ‘a ver, cántame una de Karol G’", recordó.

"Mi hija la conoce perfectamente, me regañó porque no fui, pero sí tengo mucha pena con ella. En otra ocasión con mucho gusto", agregó.

Para promocionar el álbum, que se pasea por varios géneros musicales de Latinoamérica, Karol G compartió un audiovisual que simulaba una telenovela, en el que participaron Anahí, Itatí Cantoral, Gaby Spanic, Ninel Conde y Azela Robinson