domingo 22  de  marzo 2026
MODA

Victorio & Lucchino: "La moda es una radiografía de la sociedad"

Además del premio Alegría de Vivir, los diseñadores Victorio y Lucchino han sido merecedores de la Medalla de las Bellas Artes, que otorga el rey de España

Los diseñadores Victorio y Lucchino.

Los diseñadores Victorio y Lucchino.

Cortesía/ Victorio & Lucchino
Pieza de Victorio & Lucchino.&nbsp;

Pieza de Victorio & Lucchino. 

Cortesía/ Victorio & Lucchino
Piezas de Victorio & Lucchino.

Piezas de Victorio & Lucchino.

Cortesía/ Victorio & Lucchino
Pieza de Victorio & Lucchino.

Pieza de Victorio & Lucchino.

Cortesía/ Victorio & Lucchino
Pieza de Victorio & Lucchino.

Pieza de Victorio & Lucchino.

Cortesía/ Victorio & Lucchino
Piezas de Victorio & Lucchino.

Piezas de Victorio & Lucchino.

Cortesía/ Victorio & Lucchino
Pieza de Victorio & Lucchino.

Pieza de Victorio & Lucchino.

Cortesía/ Victorio & Lucchino
Piezas de Victorio & Lucchino.

Piezas de Victorio & Lucchino.

Cortesía/ Victorio & Lucchino
Piezas de Victorio & Lucchino.

Piezas de Victorio & Lucchino.

Cortesía/ Victorio & Lucchino
Piezas de Victorio & Lucchino.

Piezas de Victorio & Lucchino.

Cortesía/ Victorio & Lucchino
Pieza de Victorio & Lucchino.

Pieza de Victorio & Lucchino.

Cortesía/ Victorio & Lucchino
Piezas de Victorio & Lucchino.

Piezas de Victorio & Lucchino.

Cortesía/ Victorio & Lucchino
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral, las mentes creativas detrás de la casa de moda Victorio & Lucchino fueron merecedores del Premio Alegría de Vivir a la excelencia en Alta Costura.

El galardón que la cantante Lucrecia entregó en Barcelona el 20 de marzo también honra la trayectoria de los diseñadores en el mundo de la moda.

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Desde los años 70, los icónicos diseñadores fusionan en sus creaciones la tradición andaluza con la modernidad, resaltando un estilo romántico que plasman en volantes y colores vibrantes. La firma destaca en el prêt-à-porter (ready-to-wear) y en la moda nupcial internacional.

Sus piezas han arropado a personalidades como Madonna; también de la realeza española y británica, como la Duquesa de Alba y la princesa Diana.

Entre otros reconocimientos, Victorio y Lucchino recibieron la Medalla de las Bellas Artes, que otorga el rey de España, y son los únicos diseñadores en ostentar un museo en su nombre, en Córdova.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Victorio y Lucchino sobre este premio Alegría de Vivir, el momento actual de la moda española y su trayectoria en el fascinante mundo del diseño.

- ¿Qué significa recibir este Premio Alegría de Vivir?

Que es nuestra filosofía, y que todo premio o reconocimiento es muy satisfactorio para un profesional.

- ¿Cómo interpretan la filosofía de “alegría de vivir” desde la moda?

La moda es un fiel reflejo de la sociedad, de lo que sentimos, y como nosotros vivimos en una tierra que provoca alegría, lo transmitimos en nuestras creaciones.

- ¿Creen que la moda puede transmitir optimismo y esperanza en momentos complejos?

Por supuesto.

- ¿Cómo describirían el estilismo ideal para una gala como la de estos premios?

El estilismo tiene que ser acorde con el evento, al ser una gala hay que vestirse de gala.

- ¿Cómo definen la elegancia andaluza en el contexto actual de la moda?

La mujer andaluza se viste para asomarse al balcón, para salir a la calle. No está concebida para el recinto cerrado sino para el espacio abierto bajo el cielo zafiro. Por eso brota íntima, sosegada, profunda. Por eso es hija de la tarde llena de luz y azahar. Improvisada y sabia. Equilibrio mágico de lo opuesto. El ser y el deber ser.

- Después de tantos años en la industria, ¿qué sigue inspirando su proceso creativo?

La propia vida y la necesidad de poder expresar lo que sentimos a través de nuestras creaciones.

- ¿Cómo equilibran tradición e innovación en cada colección?

Lo hacemos con absoluta naturalidad, expresamos lo que sentimos, que es nuestra propia cultura con eses mestizaje que la caracteriza.

- ¿Qué papel juega la artesanía en su identidad como firma?

Nos gusta mucho promocionarla, creemos que no se debe perder, por lo que nuestros vestidos están impregnados de artesanía, que es lo mismo que decir con alma.

- ¿Cómo describirían la filosofía de la marca?

Como “La dulzura de vivir”

- ¿Qué tendencias veremos esta temporada en alfombras rojas?

Nuestra colección se inspira en la figura de la flapper, una mujer joven y moderna de los años 20, que se caracteriza por su estilo y actitud liberada. La idea es capturar la esencia de los sueños y las aspiraciones de estas mujeres.

- ¿Cómo evalúan el momento actual que vive la moda española a nivel internacional?

Convulso, la moda es una radiografía de la sociedad y estamos en los principios de un siglo donde está todo muy revuelto.

-Mirando atrás, ¿cuál consideran que ha sido el momento más emocionante de su carrera?

Gracias a Dios, han sido muchos, desde el éxito que siendo unos críos tuvimos con nuestra colección en Nueva York, pasando por la Medalla de oro a las Bellas Artes que nos entregó SM El Rey, hasta la apertura de nuestro propio museo, que somos los únicos diseñadores vivos que lo tenemos.

- ¿Cómo les gustaría que se recordara el legado de Victorio & Lucchino?

Como unos enamorados de nuestra profesión que hemos dado la vida por ella.

- ¿Qué proyectos futuros les ilusionan especialmente?

Seguir activos en esta profesión que tanto amamos.

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