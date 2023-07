Vidente argentina presenta experiencia médium en Miami

Sobre la Médium

Su llegada a Miami representa todo un acontecimiento en el que los asistentes viviránen carne propia esta experiencia que ha creado y donde -a su juicio- confirma que la muerte es simplemente un cambio.

“A los seis años me di cuenta de que no estaba hablando con una persona físicamente viva en mi cuarto, y se lo dije a mi madre. Al pasar el tiempo me explicaron que ese ser con el que yo me estaba comunicando había muerto antes de mi nacimiento. Posteriormente, a los 12 años, me llevaron a encuentros de espiritismo, y a los 16 años comencé a trabajar con mi madre espiritual”, dijo.

Noelia Pace escucha, ve, siente, y se incorpora con almas que ya no están en este plano, por lo que reconoce que todos sus sentidos están al servicio de la tarea que le fue encomendada junto a su don de conectar almas. Una vocación gratificante, pero a la vez intensa que la acompaña las 24 horas del día, y en la que ha debido transitar un camino espiritual profundo que la ha llevado a ser bautizada por nueve religiones distintas. Experiencias empíricas y académicas que ha reflejado en sus tres libros:Transmutar, Sanando, y El tarot en tu ser.

“Soy parte del universo, comulgo con todas las religiones, y creo que el ser superior es uno solo, independiente de cómo sea llamado en cada cultura. Todos somos iguales: seres humanos y energía, y todos debemos aprender a desplegar esa energíade forma positiva”, dijo Noelia Pace, quien decidió dedicar su vida a desarrollarse como médium.

“Cada uno de nosotros tiene el poder de encontrar a nivel interno las respuestas que busca en elexterior. Es por eso que parte de mi compromiso es no generar dependencia emocional de quienes acuden a mí, sino brindarles las herramientas necesarias para que puedan transitar su vida con mayor paz”, dijo Noelia Pace, quien también compartió un poderoso mensaje con los miamenses.

“El crisol de razas y la intercomunicación de energías que confluyen en Miami, es lo que debe potenciarlos como comunidad, y -sin duda- lo hace. Sus habitantes deben conectarse con sus creencias, ancestros, religiones, y respetarlas entre sí, y, lo más importante, deben estar abiertos a que el otro les enseñe energéticamente algo”, finalizó.

Noelia Pace “Mediumnidad”

Jueves, 27 de Julio / Alan y Diane Lieberman Theater / 7:30 pm

18900 NE 25th Avenue. North Miami Beach, FL 33180

Sábado, 29 de Julio / Teatro Manuel Artime / 7:30 pm

900 SW 1st St., Miami, FL 33130

Tickets a la venta en anclaproductions.com