Video de Fernando Carillo apoyando a Maduro genera repudio en redes

"El mismo mal escritor del autonombramiento de Guaidó como presidente interino, el mismo escritor de las guarimbas criminales, es el mismo mal guionista de las sanciones, el mismo guionista mediocre de los chavistas marchan obligados o los despiden, uno, dos y tres. Y más recientemente, el mismo guionista de la película de Me cortaron los frenos, me quieren matar... y es también el mismo guionista que piensa terminar su historia cantando fraude para que los medios hegemónicos en el mundo lo repitan, repitan sus mentiras como repitieron lo del falso atentado a la señora inhabilitada", agregó mostrando varios videos de Juan Guaido el 5 de enero de 2019, cuando fue nombrado presidente interino por la Asamblea Nacional, y de María Corina Machado cuando denunció un intento de magnicidio 10 días antes de la elección presidencial del 28 de julio.

Leonardo Padrón sale a relucir en declaraciones de Fernando Carrillo

Asimismo, Fernando Carrillo trajo a colación el trabajo del escritor venezolano Leonardo Padrón, quien se encuentra en el exilio como parte de los más de 7.7 millones de venezolanos, de acuerdo con cifras de Acnur.

"No caigamos en engaños, no caigamos en engaños de un guión chimbo (malo) e incoherente. Este es un guionista de cuarta o más bien de la cuarta; de los que no volverán a escribir la historia de esta nueva Venezuela nunca más. Le hubieran dado esa novela a Leonardo Padrón que - aunque me odia y me ha saboteado la carrera por 20 años, junto a otros ilustres venezolanos en la industria- por lo menos tiene talento de escritor; aunque su odio lo ha puesto feo, con sobrepeso, envejecido, ¿lo han visto?", expresó el protagonista de Abigaíl.

"Lo que demuestra que el que se mete con Venezuela, se seca y se marchita. Yo soy Fer y al igual que la mayoría, Fer es Venezuela. Así que el que se meta con Fer también se seca. Soy un artista patriota de Venezuela y como amo a Venezuela, tengo un nuevo guión para la patria. Un libreto y un guión de amor, un guión super paw (patrulla), un guión donde daremos las mejores historias del mundo y donde convergen los más grandes artistas del planeta; es un guión de amor, el de ellos es un guión de odio. Ustedes dirán, ¿cuál guión?, ¿cuál libreto?, ¿cuál historia preferimos los venezolanos?: la del odio o la del amor. Ellos dicen que somos feos y somos simios, ¿ustedes qué opinan?, ¿somos feos?, ¿somos simios?, ¿somos personas sin educación y sin clase?, please (por favor)...", añadió Fernando Carrillo.

"Todos dejen de seguir a este chavista"

Ante este controvertido video, que cuenta hasta ahora con más de 348 mil visualizaciones en Instagram, cibernautas repudiaron al intérprete de 58 años, quien desde hace varios años no vive en Venezuela.

"Todos dejen de seguir a este chavista", "A dejar de seguir a este tipo", "Ya basta. Quédate en México, sé feliz con tu familia y deja al pueblo venezolano ser feliz. Disfruta de todo lo que pudiste obtener con el gobierno de Chávez y de Maduro. Todos los venezolanos y no venezolanos que han vivido toda una vida en Venezuela y los que hemos tenido que salir, queremos vivir un cambio y tenemos una esperanza de regresar a Venezuela sin sentir miedo", "Dios mío. ¿Y cómo ignorar el clamor de un pueblo?", "¿En qué te convertiste?, que desilusión", son algunos de los comentarios de los seguidores en la red social.

Abucheos contra el actor en las presidenciales del 28J

Este repudio se suma a otro que vivió el actor el 28 de julio cuando viajó a Venezuela para votar. Al salir del centro de votación, Fernando Carrillo fue abucheado por los ciudadanos que se encontraban en las cercanías del lugar.

"Sin vergüenza", "Fuera, sin vergüenza", "Vendido", "Sátrapa", fueron algunas de las palabras y frases que le gritaron los venezolano, mientras el intérprete hacía de la vista gorda grabándose con el celular.

Apoyo a la dictadura

Esta no es la primera vez que Fernando Carrillo muestra su afecto por la dictadura. En 2022 viajó a la nación Suramericana para mostrar -desde su óptica- cómo se vive en Venezuela en medio de la crisis sociopolítica y humanitaria.

Desde su Instagram, el caraqueño cuestionó los hechos y aseguró que no hay dictadura.

"Se enloquecen los haters (enemigos) con mi verdad y mi realidad. Parece que nunca hubo niños trabajando en las calles de Venezuela y de todo el continente. Hay niños en todos los semáforos del continente, trabajando. Hay niños en Venezuela vendiendo periódicos desde que nací. Venezuela está en ascenso y existimos muchos ángeles que apostamos por esta bella nación. Lamento si les duele a los que no creen en Venezuela y prefieren una guerra o invasión. Hay mucho por hacer y producir en esta hermosa patria. ¿Quieres producir y crecer o quieres odiar y retroceder y jamás avanzar?. Gracias", escribió Carrillo el 22 de enero en la red social.