Viniloversus presenta en Venezuela "Tour by Cúsica"

"Volver a tocar en Caracas, que es nuestra ciudad natal, la ciudad que nos vio nacer e hizo que hoy en día nos dedicáramos a esto, es sumamente especial", expresó Mangan, baterista y fundador de la agrupación.

"Para nosotros este es un show de reencuentro, de volver a reencontrarnos con nuestro público y presentarles toda la música nueva en la que hemos estado trabajando por todo el año para salir el año que viene. Es un evento muy poderoso, un show que estamos muy emocionados por hacer y en el que andamos ensayando canciones de todos los discos y todo el repertorio de Vinilo para poder darle a la gente un buen show largo, poderoso y potente de rock n’ roll, que creo que hace falta en nuestra ciudad", agregó el baterista de Viniloversus.

Las entradas para el Tour by Cúsica ya se encuentran en Ticketplate, con un precio de 30 dólares. La primera preventa de 2.000 boletos, se agotó en los primeros 3 días. Para adquirirlas de forma presencial, el público puede acudir a los puntos de encuentro activos de Cúsica Studio en la urbanización Los Chorros, en Caracas, y la sede de Ticket Plate en la tienda Beco del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT).

Este concierto es una producción de Cúsica, en alianza con Avior, Ticketplate, Ron Carúpano, Alcaldía de Baruta, Hotel Meliá Caracas, La Mega, Grupo Nueve Once, Drink It, Crew by Cúsica y Cúsica Studio.