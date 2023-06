Viuda de Andrés García revela herencia que recibió del actor

"Yo no soy bígama y mi esposo nunca lo fue. Mi esposo, para empezar, se divorció de Sandra en 1970; es decir, Leonardo nació fuera del matrimonio. Se casó con Sonia Infante, se divorció de Sonia Infante, se casó con María Clara Vallejos, estuvo casado con Mari 10 años, se divorció de Mari, después me conoció a mí, tuvimos una relación de años antes de casarnos y nos casamos en 2011... nosotros siempre fuimos: 'lo tuyo es tuyo y lo mío es mío' y por eso Andrés siempre me protegió", declaró Margarita Portillo al programa de Telemundo, ante las especulaciones que han surgido entorno a un doble matrimonio por parte de Andrés García.

Asimismo, el abogado Roberto Flores Treviño aseguró que la hija del actor, Andrea García, quedó fuera del testamento, pero a su vez indicó que una de las propiedades se dejó a sus otros dos hijos: Andrés y Leonardo.

"Dejó como legado un departamento que él compró hace muchísimos años a la primera esposa, que es la mamá de sus dos hijos reconocidos; entonces, les dejó a los tres en partes iguales ese departamento", dijo el letrado.

Con respecto a si el testamento se puede o no impugnar, Flores explicó que dicha acción no es viable.

"Lo que se impugna es la capacidad del notario de dar fe de un acto jurídico, no la voluntad del testador... me da mucha pena, que alguien tan querido y admirado, alguien que nos dio mucho de qué hablar durante muchos años como lo fue Andrés García, esté hoy en día... inmerso en problemas", expresó el abogado.

"Su ausencia es muy grande"

En medio de la polémica legal por el testamento, la viuda de Andrés García también afronta otra situación: el duelo.

"Yo no puedo ver las fotos actuales. Su ausencia es muy grande y por eso yo pedí... he tratado de estar más tranquila, pero ha sido muy difícil", acotó conmovida Margarita Portillo a Al rojo vivo.

El actor mexicano de origen dominicano Andrés García, galán del cine y la televisión, falleció a los 81 años en México tras varios problemas de salud.

El intérprete fue hijo de Andrés García Calle, piloto militar considerado uno de los ases de la aviación española y comandante de las fuerzas republicanas durante la Guerra Civil Española.

La familia emigró a República Dominicana, donde nació García, y posteriormente se establecieron en México, por lo que tenía ambas nacionalidades.

García inició su carrera en 1967 con la película Chanoc, a la que siguieron decenas de filmes, entre ellos Pedro Navaja (1984), uno de sus cintas más famosas basada en una canción del músico panameño Rubén Blades y en la que interpreta a un mafioso.

Con unos profundos ojos verdes y un físico atlético, fue galán de culebrones de la cadena Televisa como "Tú o nadie", con Lucía Méndez (1985); ya como actor principal El privilegio de amar (1998), con Helena Rojo y Adela Noriega, entre otras.

