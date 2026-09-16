miércoles 16  de  septiembre 2026
ARTES

Vizcaya presenta nuevo programa para artistas

La iniciativa ofrece financiación, espacio de trabajo y apoyo curatorial a un artista que desarrolle una obra inspirada en el histórico museo de Miami

Ilustración digital del centro artístico en Vizcaya Museum and Gardens.

Ilustración digital del centro artístico en Vizcaya Museum and Gardens.

Beyer Blinder Belle Architects & Planners + NBW, with MAQE, courtesy of Vizcaya Museum and Gardens
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Vizcaya Museum and Gardens amplía su respaldo a los artistas del sur de Florida con el lanzamiento de la Vizcaya Arts Residency + Commission 2027, un nuevo programa que permitirá a un artista desarrollar una obra específica para el histórico recinto de Miami con apoyo financiero, espacio de trabajo y asesoramiento curatorial.

La iniciativa forma parte de la recientemente ampliada plataforma Vizcaya Arts y sustituye al antiguo Vizcaya Contemporary Arts Program. La convocatoria está abierta hasta el lunes 2 de noviembre a artistas emergentes, de trayectoria intermedia y consolidados que trabajen en cualquier disciplina en el sur de Florida.

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El artista seleccionado recibirá 12.500 dólares y un presupuesto de producción de hasta 25.000 dólares. También contará con un estudio exclusivo durante el horario de funcionamiento del museo, apoyo curatorial y oportunidades para presentar su proceso creativo al público.

El programa coincide con la revitalización de Vizcaya Village, donde está previsto que abra próximamente un nuevo estudio para artistas de 375 pies cuadrados en el histórico Chicken House.

El espacio permitirá al artista seleccionado desarrollar el proyecto mediante investigación, experimentación y producción, además de mantener un diálogo con el equipo de Vizcaya durante las distintas etapas del proceso.

“El tema de la residencia de este año, Holding Time, invita a considerar qué sucede cuando el pasado, el presente y el futuro ocupan el mismo espacio”, comentó Helena Gomez, curadora de Vizcaya. “La residencia ofrece a los artistas el tiempo, el espacio y el apoyo necesarios para explorar esas tensiones y crear una obra nueva que solo podría surgir de su interacción con este lugar”.

Para la primera edición del programa, Vizcaya propone que los artistas consideren el Main House tanto como escenario como objeto de estudio. Las propuestas deberán abordar el tema Holding Time y plantear una exposición vinculada al lugar que abarque el primer y segundo pisos del Main House.

El concepto explora Vizcaya como un espacio donde convergen distintas dimensiones del tiempo, desde su historia arquitectónica y la transformación de los materiales hasta la memoria colectiva y los cambios ambientales.

La residencia también se desarrolla en un contexto marcado por cuestiones relacionadas con la incertidumbre ambiental, la aceleración tecnológica y las nuevas perspectivas sobre la historia y la identidad.

El período de residencia será de mayo a noviembre de 2027. La exposición resultante está prevista para permanecer abierta al público en Vizcaya de noviembre de 2027 a mayo de 2028.

El contacto con la comunidad será otro componente del proyecto. El artista seleccionado dirigirá dos programas públicos durante el período de la exposición y participará en jornadas de estudio abierto durante el Sunday Farmers Market de Vizcaya. Estas actividades permitirán a los visitantes conocer parte del proceso creativo detrás de la obra.

Los interesados deben presentar información de contacto, una breve biografía, una declaración artística, un CV o currículum, un portafolio de trabajos recientes, una declaración de interés relacionada con el tema Holding Time y una carta de apoyo.

Vizcaya ofrecerá una sesión informativa virtual para posibles participantes al mediodía del 23 de septiembre. Los requisitos de elegibilidad, las instrucciones para presentar la solicitud y los detalles de la sesión están disponibles en vizcaya.org/opencall.

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