Vuelve a Miami el desfile King Mango Strut

MIAMI.- El desfile King Mango Strut (KMS), la tradición más irreverente de Miami, tomará las calles de Coconut Grove el domingo 4 de enero de 2026, de 2:00 a 6:00 de la tarde, como parte de la celebración de su 42.º aniversario.

El King Mango Strut comenzó como una parodia del Desfile King Orange Bowl Jamboree y se ha convertido en una querida tradición local que celebra lo extraño, lo maravilloso y lo inesperado. Con más de 10.000 espectadores, este evento gratuito invita a todos a reír, animar y bailar junto a cientos de participantes disfrazados que parodian los titulares más comentados del año.

Es una expresión de lo que hace que la comunidad de Coconut Grove sea tan especial: creatividad con un toque de sarcasmo, el deseo de reunirse con amigos y vecinos, y la disposición a no tomarnos las cosas demasiado en serio.

"Estamos orgullosos de mantener viva esta tradición, especialmente en estos tiempos en los que a todos nos vendría bien reírnos un poco. Invitamos a todos a unirse a nosotros el 4 de enero, ya sea para participar o simplemente para disfrutar del desfile más extraño del universo", dijo Carl Levin, presidente de KMS.

Lema 2026

Se espera que los participantes satiricen los aspectos extraños y maravillosos de Miami con una actitud despreocupada, utilizando el tema de 2026: This is Fine, basado en el popular meme.

"El meme es perfecto para un desfile satírico porque captura lo absurdo de fingir que todo está bien cuando claramente no lo está", añade Levin. "Es un sentimiento con el que la mayoría de la gente puede identificarse".

En el meme, un perro de dibujos animados se sienta tranquilamente en una habitación envuelta en llamas, tomando café y diciendo: 'Esto está bien'.

Es divertido, oscuro y dolorosamente cierto sobre cómo la gente a menudo afronta el caos, la negación o la disfunción, ya sea en la política, el medio ambiente o la vida cotidiana. Una lista cada vez mayor de grupos ya se ha inscrito, incluyendo la tradicional Corrida de Toros, Miami Labubu, Rainbow Sidewalk Crushers, Making Argentina Great Again e Ice Ice Baby, entre otros.

La participación es gratuita, pero necesitarás una mente abierta y un buen sentido del humor.El desfile comienza en la esquina de Commodore Plaza y Main Highway, gira a la izquierda en Main Highway, luego a la izquierda nuevamente en Grand Avenue, a la altura de CocoWalk, y finalmente a la izquierda en Commodore Plaza.

Como la fiesta no termina con el desfile, todos están invitados a quedarse para disfrutar de entretenimiento en vivo en Commodore Plaza.