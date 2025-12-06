sábado 6  de  diciembre 2025
Vuelve a Miami "Mouse King: The Untold Story of The Nutcracker"

El musical reúne a un vibrante elenco de jóvenes artistas de Miami, marionetas y efectos especiales para dar vida a una tradición inolvidable

Musical Mouse King: The Untold Story of The Nutcracker.

Cortesía/Rachael Maunder
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La tradición navideña del sur de la Florida está de regreso: Mouse King: The Untold Story of The Nutcracker. El musical, creado por el veterano de Sesame Street Noel MacNeal y el galardonado compositor Jim Camacho, vuelve al Mandelstam Theater con una nueva edición de la historia del Cascanueces, contada desde el otro lado de la batalla.

En su duodécimo año, Mouse King invita al público a entrar en un mundo fantástico donde los ratones ocupan el centro del escenario y el Cascanueces no es exactamente el héroe que todos creen.

Lleno de corazón, humor y la magia de la temporada, el musical reúne a un vibrante elenco de jóvenes artistas de Miami, espectaculares marionetas y efectos especiales para dar vida a una tradición inolvidable.

"Hace doce años, Noel MacNeal compartió una idea, y yo lo animé a llevarla de la página al escenario. Nos reunimos en una cafetería para imaginar Mouse King, y de alguna manera esa pequeña chispa se ha convertido en una tradición navideña del sur de Florida”, dice el compositor Jim Camacho.

“Gracias a nuestros increíbles niños, actores profesionales y titiriteros, y a las extraordinarias marionetas creadas por James Wojtal de Henson y Sesame Street, el espíritu de la Navidad llena el Teatro Mandelstam cada año", agregó.

Funciones

Con marionetas creadas por el maestro titiritero James Wojtal Jr. –cuyo trabajo ha aparecido en Saturday Night Live, The Today Show y Last Week Tonight with John Oliver- la producción recibe a artistas invitados de la ciudad de Nueva York. Juntos dan vida a la imaginativa reinterpretación de MacNeal de una manera que cautiva tanto a quienes la ven por primera vez como a las familias que regresan cada año.

Con una duración de una hora y sin intermedio, Mouse King está diseñado para audiencias de todas las edades desde los 3 años.

Las funciones serán los días viernes 12 de diciembre a las 7:00 p.m., el sábado 13 de diciembre a las 12:00 p.m. y 7:00 p.m., y el domingo 14 de diciembre a las 12:00 p.m..

Los boletos se encuentran a la venta en www.mousekingtickets.com.

