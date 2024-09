Walt Disney World Resort celebra Mes de la Herencia Hispana

El Taste of EPCOT International Flower & Garden Festival, de Walt Disney World Resort , en marzo de 2021.

MIAMI.- Walt Disney World Resort se prepara para celebrar el Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana a partir de mañana, 15 de septiembre, y para ello ofrecerá una programación especial que contará con la participación de Alan Tacher, quien será este domingo el Gran Mariscal del desfile Festival of Fantasy Parade en Magic Kingdom Park.

"Les tengo una súper, súper, sorpresa, ¿qué creen?, voy a hacer el Gran Mariscal del Festival of Fantasy Parade -este gran desfile que tienen en Magic Kingdom, en Walt Disney World. Ahí nos vamos a ver el próximo 15 de septiembre. No se lo pueden perder; imagínense, vamos a estar felices en el mundo más maravilloso del mundo, mundial, que es Walt Disney World. ¡No se lo pueden perder. Por supuesto, para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. No se lo pierdan, Alan Tacher va a estar con ustedes ahí como el Gran Mariscal. Gracias por la invitación y ahí nos vemos", expresó el presentador de Despierta América en las redes sociales.