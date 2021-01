Warner Bros. estrena primer avance de "Godzilla vs. Kong"

Se trata de la cuarta entrega de la legendaria saga de ciencia ficción en la que se enfrentan dos monstruos, Godzilla y King Kong. La nueva cinta, que continúa la historia de una batalla que parece no tener desenlace, es la secuela de Godzilla: King of the Monsters y Kong: Skull Island.

Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall protagonizan Godzilla vs. Kong.