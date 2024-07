Elizabeth Gutiérrez rechaza que se difundiera video de visita policial a casa de William Levy

No obstante, lo que parecía ser una visita rápida terminó en un disturbio doméstico, luego de que Kailey intentara entrar a la fuerza a la habitación de su padre porque escuchó y presuntamente vio las piernas de una mujer.

La discusión se salió de control, lo que hizo que las autoridades acudieran al lugar y permanecieran en este por alrededor de 90 minutos.

En el magazine de Univisión se proyectó la cinta de las cámaras corporales de la policía; y en las imágenes se podía observar como la modelo denunciaba lo que su hija habíavisto. Entonces, también se desmintió que el actor había agredido a la joven cuando esta intentó entrar para verificar quién era la presunta fémina.

Ante la polémica que esto generó, William Levy dio una breve declaración a la revista People en Español sobre lo acontecido.

Pero no es hasta ahora que Elizabeth Gutiérrez abordó la controversia durante una entrevista que concedió a Alejandro Chabán en su podcast, Chabán Podcast, y rechazó que el conflicto privado de su familia haya sido difundido en la prensa y las redes sociales.

La postura de Elizabeth Gutiérrez

"(Me sentí) muy frágil, exponer a mi hija, una menor de edad... Yo busqué por todas partes a ver si se podía hacer algo legalmente porque en ningún momento di autorización, en ningún momento supe que estaba siendo grabada, o sea nunca se me dijo nada", contó Gutiérrez en el podcast, declaraciones tomadas por People en Español. "Me parece muy de mal gusto que en un país como este no haya protección, o sea que vayamos a pedir protección y nos pongan en esa vulnerabilidad, o sea nos expongan de esa manera sin avisarnos".

Sin embargo, comentó que, pese a todo lo que vivió la pareja recientemente, sus problemas no traspasan e involucran a su hija, asegurando que ambos están totalmente comprometidos con ella, brindándole la mayor confianza posible más allá de lo que ocurra entre ella y Levy.

Respecto a si se arrepiente de haber tenido una relación con el actor cubano, dijo que todo paso por asumir posiciones y escuchar al corazón: "La vida es escuchar tu voz interior, la vida es arriesgarte y creo que para mí el amor hacia los demás, hacia mí fue mi punto de decisión. A lo mejor ahorita no se puede ver el amor en toda esta situación... Pero sí soy un ser humano que se cae pero se levanta y se levanta y se levanta".

"No pasa nada, estamos vivos, tenemos salud y yo creo que ahí está lo más importante de todo esto: enfocarnos en lo bueno porque si siempre nos estamos quejando y quejando y quejando y viendo lo negativo que por qué a mí entonces no vas a salir de ese hueco...", cerró.