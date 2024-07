Elizabeth Gutiérrez sobre William Levy: "Es el hombre que siempre voy a amar"

"Mis hijos y el padre de mis hijos merecen que aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron. Nadie mejor que yo sé lo que he vivido, he sentido, lo que ha pasado. Y sí, a pesar de nuestros problemas, es el hombre a quien siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, prefiero que ese sentimiento sea amor y no odio", inició.

Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez comparte un comunicado sobre las polémicas que se generaron tras su ruptura con William Levy. Captura de pantalla/Instagram/@gutierrezelizabeth_

Asimismo, resaltó que nunca fue sometida durante su relación y que priorizar su familia antes que su profesión fue una decisión de ella.

"No puede ser que las personas que conocen la historia desde adentro se atrevan a decir que yo ‘estuve encarcelada’. Yo estaba en un lugar que elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él. A veces, a pesar de él mismo".

Aclaratoria

En el escrito que abarcó tres historias, Elizabeth señaló que su relación, pese a contar con la particularidad de que son figuras públicas, tuvo altibajos como cualquier otra; pero fue justamente la fama la que hizo que cada obstáculo de su romance se volviera un titular.

Por ello, la también presentadora de televisión quiso desmentir y aclarar algunas afirmaciones que se hicieron en las últimas semanas y que no solo la involucraron a ella y a Levy, sino también a sus hijos.

"Les aclaro: 1. Mi hijo no se quedó en casa para ‘cuidar a su padre’; se quedó porque es su casa. 2. Kailita ama a su papá. Sabe que es su mayor protector y jamás le haría daño, y la relación de ambos habla más que las palabras. 3. William nunca me ha puesto una mano encima, ni ha ejercido violencia física en contra mía o nuestra familia. 4.William es un hombre sano en todos los aspectos de su vida. Es un hombre deportista y ese ha sido siempre su estilo de vida, junto con su entrega al trabajo. Es un hombre trabajador que lucha por salir adelante y darle lo mejor a su familia", manifestó.

Por último, aseveró que William Levy siempre ha sido un padre ejemplar para sus hijos y se encuentra agradecida con el tiempo que ambos compartieron como pareja.

"Quiero dejar claro que William siempre ha sido un padre presente con mis hijos y la familia. Es un ejemplo para mis hijos por su disciplina personal y para todos lo que realmente lo conocemos. (...) Siempre voy a estar agradecida de haberlo escogido como el padre de mis hijos porque juntos hemos podido educar a los mejores hijos del mundo. Siempre seremos una familia y, como tal, siempre la voy a defender".