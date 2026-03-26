jueves 26  de  marzo 2026
FAMOSOS

William Levy posa junto a su novia Jennifer Camacho

Luego de que el actor hiciera pública la relación, en redes sociales de restaurantes y hoteles se han compartido fotografías de la pareja

El actor cubanoamericano Willy Levy debuta en el cine español.

El actor cubanoamericano Willy Levy debuta en el cine español.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Aunque en principio William Levy parecía querer mantener su romance lejos de los reflectores, ahora el actor cubano americano no teme que el mundo sepa a quien pertenece su corazón. Por ello, se ha dejado fotografiar en diferentes momentos sociales junto a Jennifer Camacho.

Luego de que el actor hiciera pública la relación, en redes sociales de restaurantes y hoteles se han compartido fotografías de la pareja. De esta manera, Levy parece hacer oficial su noviazgo.

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Entre las imágenes más recientes se encuentra una publicada por el hotel Alhambra en Granada, donde Levy y Jennifer posaron junto al personal del lugar.

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Igualmente, la pareja permitió que el restaurante Asador Curro, también en la ciudad andaluza, compartiera una fotografía de ambos durante una visita al lugar.

"William Levy junto con su pareja Jenifer han visitado Asador Curro para disfrutar con nosotros de una auténtica experiencia gastronómica", reza el pie de foto de la imagen.

Romance

Según informa ¡HOLA!, Jennifer Camacho es una enfermera de cuidados intensivos con estudios en la Universidad de la Florida Central, de la cual egresó en 2023.

Sin embargo, se desconoce cómo fue que los mundos de Levy y Camacho se cruzaron.

Lo que sí es cierto es que el romance tiene un tiempo. Semanas atrás, el protagonista de Montecristo fue distinguido en el Festival de Málaga, en España. Entonces, él compartió una dedicatoria a sus hijos y personas de su círculo íntimo, entre ellos a la "señorita J":

"Y a ti señorita J , también te quiero agradecer por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz. Te quiero mucho mucho mucho".

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