martes 20  de  enero 2026
MÚSICA

Willy Chirino celebra 50 años de trayectoria con concierto en Fort Myers

La cita contará con artistas invitados que prometen hacer junto al intérprete una velada cargada de salsa, música latina, emoción y orgullo cultural

Willy Chirino actúa en el concierto en conmemoración a sus 50 años de vida artística.&nbsp;

Willy Chirino actúa en el concierto en conmemoración a sus 50 años de vida artística. 

Silvio Campos/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cantante, compositor y embajador de la música cubana Willy Chirino celebra 50 años de trayectoria artística con un concierto en el Caloosa Sound Convention Center, en Fort Myers, Florida, el sábado 21 de marzo.

El espectáculo será un recorrido por los himnos que han definido su legado como Medias Negras, Nuestro Día (Ya Viene Llegando) y La Noche Perfecta (Remix), y además contará con artistas invitados que prometen hacer junto al intérprete una velada cargada de salsa, música latina, emoción y orgullo cultural.

Lee además
David Beckham. 
POLÉMICA

David Beckham responde a declaraciones de su hijo Brooklyn Beckham
El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum México en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.  
POLÉMICA

Abogados de Julio Iglesias piden archivar denuncias por agresión sexual

Detalles del concierto

El concierto es presentado y creado por Havana Latin Producciones LLC, empresa especializada en espectáculos en vivo, festivales, contratación de artistas internacionales y producciones profesionales de audio y luces, liderada por el productor Yotuhel Montane.

“Celebrar los 50 años de carrera de Willy Chirino es honrar la historia de la música cubana en el exilio. Este concierto no es solo un show, es un encuentro con nuestras raíces, nuestra identidad y nuestra libertad. Fort Myers vivirá una noche irrepetible”, comentó Yotuhel Montane, productor del evento.

El espectáculo también cuenta con el respaldo de Del Prado Medical Centers, Sophia’s Magical Sweets and More, Serenity Place A.L.F., Protax Solution, Innova Real Estate Corporation, Pascal Construction Inc., Colina Law, Dog Plumbing LLC, Royal Prestige, EJ Glass Manufacturator, Alconero & Associates, Dania Ferro, Luxe Graphics, Simily Insurance, All Fence, Blue Horizon, VGMedia Publicity Agency LLC, Travel Agency The World Is Yours, Ultra Health, Xtreme Impact Windows & Doors, De Lux Liquors, Punto Ibérico Restaurant y La Guarija 40.

La cita es el sábado 21 de marzo a partir de las 6:00 p.m. en Caloosa Sound Convention Center, 2200 Edwards Drive, Fort Myers, Florida 33901.

Las entradas pueden adquirirse en Tickeri.

Temas
Te puede interesar

El turismo internacional alcanzó un récord en 2025

Peso Pluma anuncia gira por EEUU a partir de marzo

"Sinners" y "One Battle After Another" favoritas para ser nominadas al Óscar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump junto a miembros de su gabinete de gobierno.
EEUU

Washington opta por presión contra La Habana; China y Rusia mantienen frialdad tras operativo en Venezuela

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo
NFL

Los Dolphins de Miami contratan al entrenador Jeff Hafley

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq). video
Opinión

La venganza de Raúl Castro

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.
Bajo la lupa

EEUU vincula a hijo de Maduro con disidencias de las FARC para coordinar rutas del narcotráfico

Te puede interesar

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño estatal del Distrito 113.
EN REBELDÍA

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. 
GOBIERNO

Un EEUU fuerte beneficia al mundo, dice presidente de la Cámara de Representes

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro
DDHH

Edmundo González denuncia extorsiones y vicios en el juicio a su yerno y preso político Rafael Tudares

El veterano Jimmy Butler (número 10), de los Warriors de Golden State, sale ayudado de la cancha tras sufrir una lesión, el 19 de enero de 2026.
DEPORTES

Exfigura del Heat, Jimmy Butler, se pierde el resto de la temporada