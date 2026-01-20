Willy Chirino celebra 50 años de trayectoria con concierto en Fort Myers

Willy Chirino actúa en el concierto en conmemoración a sus 50 años de vida artística.

MIAMI.- El cantante, compositor y embajador de la música cubana Willy Chirino celebra 50 años de trayectoria artística con un concierto en el Caloosa Sound Convention Center, en Fort Myers, Florida, el sábado 21 de marzo.

El espectáculo será un recorrido por los himnos que han definido su legado como Medias Negras, Nuestro Día (Ya Viene Llegando) y La Noche Perfecta (Remix), y además contará con artistas invitados que prometen hacer junto al intérprete una velada cargada de salsa, música latina, emoción y orgullo cultural.

Detalles del concierto

El concierto es presentado y creado por Havana Latin Producciones LLC, empresa especializada en espectáculos en vivo, festivales, contratación de artistas internacionales y producciones profesionales de audio y luces, liderada por el productor Yotuhel Montane.

“Celebrar los 50 años de carrera de Willy Chirino es honrar la historia de la música cubana en el exilio. Este concierto no es solo un show, es un encuentro con nuestras raíces, nuestra identidad y nuestra libertad. Fort Myers vivirá una noche irrepetible”, comentó Yotuhel Montane, productor del evento.

El espectáculo también cuenta con el respaldo de Del Prado Medical Centers, Sophia’s Magical Sweets and More, Serenity Place A.L.F., Protax Solution, Innova Real Estate Corporation, Pascal Construction Inc., Colina Law, Dog Plumbing LLC, Royal Prestige, EJ Glass Manufacturator, Alconero & Associates, Dania Ferro, Luxe Graphics, Simily Insurance, All Fence, Blue Horizon, VGMedia Publicity Agency LLC, Travel Agency The World Is Yours, Ultra Health, Xtreme Impact Windows & Doors, De Lux Liquors, Punto Ibérico Restaurant y La Guarija 40.

La cita es el sábado 21 de marzo a partir de las 6:00 p.m. en Caloosa Sound Convention Center, 2200 Edwards Drive, Fort Myers, Florida 33901.

Las entradas pueden adquirirse en Tickeri.