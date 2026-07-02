Willy Chirino: "No debemos olvidar nuestra historia"

MIAMI.- Willy Chirino y Leoni Torres unen sus voces una vez más, ahora para cantarle a la tierra que los vio nacer, a esa Cuba que ambos llevan muy adentro aun viviendo en el exilio.

El mar nos une es el nuevo tema que volvió a reunir en el estudio de grabación a los artistas de distintas generaciones, pero que, a través de la música, coinciden en tiempos actuales y logran llegar al público de cualquier edad.

El talento y carisma de Torres despertó la admiración de Chirino desde que el cantautor vivía en la isla. Por su parte, Torres también guardaba admiración por el autor de Ya viene llegando.

“Lo invité a mi casa, lo conocí personalmente y me pareció una persona extraordinaria. Le ofrecí cantar conmigo. Él regresaba a Cuba. Tuvo que pensarlo dos veces, no era fácil, pero lo hizo. Naturalmente, en Cuba tuvo una respuesta muy dura del régimen. Pero los artistas salieron a apoyarlo, incluso, los que estaban más integrados a la dictadura salieron a defenderlo”, recordó Willy Chirino, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, sobre ese primer acercamiento.

“Y después, con el paso del tiempo, decidió sacar a su familia y venir a vivir a Miami. Nos hemos hecho grandes amigos, porque ese guajiro, no solo es y será por muchos años, el artista más destacado que tenemos nosotros [los cubanos] en estos tiempos, también es extraordinario. Estoy convencido de que Leoni es la figura más importante de nuestra música actualmente. Entonces, trabajar con él para mí es un lujo. Y siento que para él es igual”.

Una canción que une

Chirino argumentó que Torres tiene todo lo necesario para ser un artista trascendental.

“Los americanos tiene una frase para eso: ‘the whole package’ (el paquete completo). Eso es él. Escribe canciones, con una voz muy bonita, que comunica, tiene un color de voz hermoso, con emociones para transmitir, que es muy importante en un cantante. Es un tipo encantador, un guajiro como yo, sencillo y humilde. Tiene una vida familiar y un matrimonio espectacular, con unos hijos muy lindos. Estoy convencido de que Leoni es una figura muy positiva para el mundo de la música, que nos representa musicalmente”, expuso.

El cantautor consideró oportuno lanzar una canción que hablara de ese dolor y añoranza que une a los cubanos desde cualquier latitud.

“Hay dos razones muy importantes. La temática de Cuba sigue vigente, sobre todo, en el momento que vivimos, donde estamos. Y en mi opinión, estamos más cerca que nunca. Y yo he vivido todos los acercamientos en esta ciudad. Y creo que este es el momento en el que más cerca estamos. Eso merece que celebremos y recordemos ciertas cosas que no podemos olvidar. No todo es pachanga y fiesta, sino que, a través de sus letras, va a traer a flor de piel cosas que nos han pasado durante 67 años de dictadura”, expresó.

El mar ha sido un simbolismo recurrente en las letras de Chirino. En esta nueva canción plasma las tantas vidas de cubanos perdidas en el Estrecho de la Florida mientras intentaban escapar del régimen.

“Esa canción es el preámbulo de Que se vayan ya, esa época Fidel Castro aún vivía. Entonces le hice un arreglo demasiado salsoso, eran muchas trompetas y no le iba bien al contenido de la letra, no se escuchaba el mensaje. Cuando llegó este momento en que vivimos

Y, con la tecnología que se ha desarrollado, que se puede remover cosas. Acudí a eso, saqué muchos metales, muchos instrumentos, la dejé mucho más limpia y dejé que se escuchara la voz, que comunicara el mensaje de la tragedia del Estrecho de la Florida. Y ¿quién era la persona indicada para cantar esa canción conmigo? Nadie la podía entregar mejor que Leoni Torres. En cuanto lo llamé, me dijo: ‘apúntame que ahí voy’”, contó.

“Y así lo hicimos. Creo que quedó una canción que ha conmovido a mucha gente y que va a seguir conmoviendo. Y, aunque no conmoviera a nadie, es necesario contarle al mundo sobre la tragedia de los balseros, del pueblo cubano saliendo de Cuba desesperadamente. Es una canción muy necesaria, porque tenemos que recordar esos tiempos. Eso no se pueda olvidar. No creo ni que haya una cuenta especifica de cuantos cubanos han muerto en el Estrecho de Florida escapándose de la isla. Eso es muy lamentable y es una parte muy importante de nuestra historia. No se debe olvidar lo que pasó ahí”.

Autor de un himno

Para Chirino, quien hace más de 30 años compuso un tema que se convirtió en un himno para los cubanos en el exilio, el éxito de esta nueva canción no radica en las visualizaciones.

“Yo le decía a Leoni cuando le propuse la canción que este no era un tema para pegar en la radio, ni para convertirse en un número uno con millones de vistas en YouTube. Esto es para hacer conciencia sobre la realidad de nosotros”, dijo.

Aun asombrado ante el éxito de Ya viene Llegando, aseguró que la canción surgió de la necesidad de contar su historia, sin imaginar lo que vendría.

“Cuando escribí esa canción, esa no era mi intención. Yo escribí una canción contándole al mundo un poco de mi propia historia, mi tragedia. Si la escuchas, es lo que es. Y al final, hay un mensaje de fe y esperanza. Fue un momento en el que las emociones estaban a flor de piel y la canción provocó que surgieran más. Y lo más hermoso es que ha trascendido a través de generaciones. Para un artista, para un compositor como yo, eso es lo más hermoso que puede pasar”, recordó.

“Todos los días hay un proyecto. Viene pronto una versión sinfónica de Ya viene llegando, con gente muy joven, una orquesta maravillosa de 50 músicos de la Florida International University (FIU). Viene música y más música, agradecimiento a la vida, a Dios y a los fanáticos por mantenerme vivo a través de tantas décadas”.

Más cerca que nunca

Además de la promoción de El mar nos une, Willy Chirino prepara un concierto en Tampa el 11 de julio, fecha histórica para los cubanos. Ese mismo día, en el año 2021, hubo un estallido social. El pueblo perdió el miedo y tomó las calles reclamando sus derechos.

“Es una fecha muy importante para los cubanos. Y nosotros tenemos que celebrar, porque ese día el pueblo se despojó del miedo que había sido insertado en su ADN desde el 1ro de enero de 1959. Yo fui testigo, tenía 11 años, nadie me hizo el cuento. Para mí, era horroroso ver los fusilamientos en la televisión. Y así la gente empezó a vivir con miedo”, dijo.

A la pregunta de por qué ahora se siente más esperanzado acerca de un cambio contundente en la isla, contestó:

“Bueno, primeramente, por lo que está pasando dentro de la isla. Yo estoy muy consciente del desespero en que vive el pueblo, que no hay un futuro, no hay una mano, no hay opciones para ellos. La dictadura está en una situación como nunca. Han mantenido a ese pueblo golpeado por sesenta y tantos años sin misericordia. Yo creo que hay que hacer lo que haya que hacer para terminar con eso y sacar a esos desalmados. Esa gente no tiene perdón de Dios, ni de nosotros, los cubanos”.

“Y yo creo que este es el momento. Estoy orgullosísimo de que Marco Rubio tenga raíces cubanas. Y estoy convencido de que después de Trump, el que viene es Marco Rubio, que ha hecho una labor hermosa como secretario de Estado. Estoy seguro de que él es el que le explica a Trump las cosas como son”.

Si pudiera interceder por sus paisanos en la isla ante el presidente de EEUU, lo haría sin vacilar.

“Yo le diría que la situación del pueblo cubano es desesperante. Y que, no como presidente, sino como un ser humano que tiene compasión por un pueblo, tiene que hacer algo al respecto”.