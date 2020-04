Winfrey elige "Hidden Valley Road" para el club de lectura

"Hidden Valley Road", cuenta la historia de los Galvins, una atractiva y exitosa familia de Colorado que fue devastada por la enfermedad. Kolker se enteró de ellos hace cuatro años a través de un amigo mutuo y recibió una amplia cooperación, hablando con nueve de los hermanos y su madre, y también basándose en cartas familiares, diarios y registros médicos.

En una reseña que se publicó el fin de semana pasado en The New York Times, Sam Dolnick elogió a Kolker como un talentoso narrador de cuentos y "un escritor moderado y sin escrúpulos que es capaz de crear un ambiente efectivo". Kolker ha escrito para la revista New York y Bloomberg y es el autor de "Lost Girls", que se ha adaptado a una película de Netflix protagonizada por Amy Ryan.

El nuevo libro de Kolker, lanzado esta semana, es la cuarta selección de Winfrey desde que comenzó una asociación con Apple el otoño pasado. Por lo general, graba una aparición en vivo con el autor que se ejecuta en Apple TV Plus. Debido al coronavirus, entrevistará a miembros de la familia Kolker y Galvin de forma remota para un programa que se emitirá en mayo.

Winfrey habló recientemente con The Associated Press desde su casa en Santa Bárbara, California, donde se ha refugiado en el lugar desde principios de marzo. Dijo que había elegido "Hidden Valley Road" antes de que el virus se generalizara, pero dice que ahora es aún más oportuno por su historia de una enfermedad desconcertante y horrible. También, se sintió atraída personalmente por la narrativa, explicando que una joven estudiante de la escuela que dirige en Sudáfrica tiene tres hermanos diagnosticados con esquizofrenia.

"He observado las formas en que las enfermedades mentales pueden arrasar a una familia, y cómo lidian con el estigma y superan la vergüenza", dijo Winfrey.

Winfrey ha ayudado a generar millones de ventas a lo largo de los años, pero su anuncio llega en un momento de profundas caídas en las ventas de libros y despidos generalizados de la industria, desde las librerías hasta la editorial Macmillan, donde Winfrey tiene una impronta. Ella comenzó su club en 1996, y nunca ha tenido un año de desafíos tan inesperados y problemáticos.

Su selección anterior, "American Dirt" de Jeanine Cummins, había recibido grandes elogios y parecía ser un éxito crítico y comercial. Pero un mes antes de su fecha de lanzamiento en enero, algunos escritores mexicoamericanos criticaron la novela sobre una madre y un hijo mexicanos que huían hacia el norte como desinformados y explotadores. Lo que Winfrey había pensado que sería un programa sobre inmigración terminó siendo un foro sobre la falta de representación latina en las publicaciones y en el club de Winfrey. (Winfrey reiteró que planea elegir libros de latinos en los próximos meses).

No mucho después de que se emitió el show de Cummins, a principios de marzo, el coronavirus se extendió por todo el país y Winfrey se preguntó brevemente si debía retrasar más opciones. En cambio, decidió que los libros y las conversaciones sobre libros eran más necesarios que nunca. Además de sus programas en Apple, Winfrey espera organizar lo que llama fiestas literarias de pijamas en Instagram.

"Tienes fiestas de baile virtuales", dice Winfrey, quien participó en una reunión en línea de estrellas organizada por DJ D-Nice. "Así que estaba pensando en hacer lo mismo para los libros, tratando de ver a cuántas personas te dan para una fiesta de pijamas donde hablas de un libro".