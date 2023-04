Xavi Jordan: "Quiero llegar al corazón de quien me escuche"

MIAMI.- El primer sencillo de Xavi Jordan apenas se dio a conocer el año 2022, y desde entonces su éxito no ha cesado, logrando dar forma a un estilo propio dentro del competitivo mundo del género urbano, en el que la cantante y compositora ecuatoriana es capaz de innovar fusionando la música electrónica y los ritmos de moda con la sensibilidad de sus letras que cautivan a las nuevas generaciones.

“Cuando las cosas surgen del corazón sucede la magia. Estas canciones se convirtieron en un alivio para el alma de muchos fanáticos, porque primero fueron un alivio para mí, y una forma honesta de expresar mis emociones como compositora. Pienso que soy parte de una nueva ola del género urbano, en la que los intérpretes somos cantautores que aportar frescura, honestidad e innovación al mercado”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Xavi Jordan, quien ha adquirido popularidad a través de sencillos como Tus mensajes y Desenfoco, que dan vida a su EP Mi vida Vol. 1, en el que abordan temas como las relaciones de pareja en la era digital, y la depresión juvenil. Los temas superan el millón y medio de visualizaciones sólo en YouTube.

“Hago música porque me apasiona, pero jamás imaginé que podría dedicarme a esto toda la vida. Todo comenzó con el lanzamiento de mi primera canción, en la que la acogida del público fue una sorpresa maravillosa. Y aunque esto fue hace menos de un año, ese recibimiento de la gente despertó un impulso especial gracias al que siento que ya no puedo dejar de hacer música. Por eso diariamente busco las herramientas para mejorar, crecer, y para que el público sea parte de mi evolución como artista”, dijo la joven cantante y compositora.

Sobre Xavi Jordan

Aunque reconoce que su proceso creativo ha estado influenciado por diversos referentes de la música, entre ellos, Beyoncé, Xavi Jordan busca -en medio del boom del género urbano- convertirse en una artista integral y auténtica. De ahí surge el compromiso que asume al escribir sus propias canciones, y presentar una propuesta audiovisual que visibilice historias profundas, trabajo del que sus fanáticos y seguidores son parte fundamental.

“Tengo la gran fortuna de tener una comunicación directa con mis fanáticos gracias a las redes sociales. Leo sus comentarios, he aprendido a conocerlos, y sé qué les gusta o qué no les gusta, y todo eso me ayuda a fortalecer nuestra conexión”, contó.

“Mi propuesta de valor siempre ha sido la autenticidad, el amor con el que hago cada una de las letras y las melodías que acompañan mis canciones. Mi misión es hacer que el público sienta cada letra como suya. Y eso es un gran reto porque me sigue un público que es joven y muy exigente, que siempre quiere más, y que me exige dar lo mejor de mí. Saber que miles de personas en América Latina se sienten identificadas con mi música es una sensación maravillosa, pero a la vez muy difícil de describir. El apoyo que he recibido en el último año ha sido impresionante”, agregó.

Nuevos proyectos

Disfrutando del éxito de su más reciente sencillo Deprexxx, una canción que en menos de un par de semanas logró 9 millones de reproducciones, Xavi Jordan se prepara para el lanzamiento de Corta vida, en colaboración con Cauty, la nueva estrella de la música puertorriqueña.

“Me siento feliz de todo lo que se avecina junto a mi sello discográfico Wao Records, un sello independiente que me permite ser libre en mis ideas, y poder trabajar la música desde mi autonomía y honestidad. Me siento muy feliz de todo lo que hemos logrado en este corto tiempo”, dijo la joven para quien las plataformas digitales han sido sus mejores aliadas.

Fragmentos de sus canciones han logrado en TikTok más de 1 billón [un millón de millones] de visualizaciones en retos de baile urbano.

“Poder tener presencia en redes sociales como Twitch, TikTok e Instagram, además de los blogs que realizo mensualmente, han ayudado mucho a que mi música sea entendida y escuchada por muchas personas. Además, como mencionaba anteriormente, las redes me brindan la oportunidad de tener contacto directo con mis seguidores, y eso es lo más importante”, dijo la joven cuyos colores y sonidos son plasmados por el productor Miguel Argüello.

La música de Xavi Jordan lidera las listas de popularidad en países como Colombia, México, Venezuela, Costa Rica, Chile, entre otros, y actualmente trabaja por conquistar el mercado hispano en Estados Unidos.

Para más información de la artista, visite el perfil en Instagram @XaviJordn.