miércoles 25  de  marzo 2026
POLÉMICA

Yailin La Más Viral es arrestada por presunta portación ilegal de armas

Yailin fue arrestada la mañana del 24 de marzo en Santo Domingo, durante un operativo de la Policía Preventiva y del Departamento de Investigaciones Criminales

La cantante dominicana Yailin La Más Viral.

La cantante dominicana Yailin La Más Viral.

Cortesía/VGMEDIAPR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La intérprete Yailin, conocida como Yailin La Más Viral, ha sido arrestada por presunta portación ilegal de armas. No obstante, el equipo legal de la dominicana aseveró que ella es inocente y se trata de una situación en la que otras personas buscan implicar a la artista.

Yailin fue arrestada la mañana del 24 de marzo en Santo Domingo, durante un operativo de la Policía Preventiva y del Departamento de Investigaciones Criminales. Luego de haber sido interrogada durante cuatro horas por la Fiscalía, pasó la noche tras las rejas.

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"Según reportes oficiales, Yailin fue interceptada mientras viajaba en su auto Lamborghini junto a dos hombres y dentro del vehículo los agentes encontraron dos armas de fuego, una pistola Glock 19 con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, así como también una marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas", reseñó Univision.

El caso permanece en investigación. La legislación dominicana establece que de ser hallada culpable, Yailin enfrenta de tres a cinco años en la cárcel y pagar una multa.

Defensa

Al respecto, uno de los abogados de la intérprete señaló a Noticias Telemicro que se busca perjudicar a Yailin por su pasado.

"Aquí sencillamente se está atacando a una figura donde ya el Ministerio Público tiene una investigación preliminar, que saben quien es responsable del hecho que le quieren endilgar".

Asimismo, otro abogado señaló que un acompañante de Yailin confesó ser el duelo de las armas y que la cantante no estaba al tanto de la situación irregular.

"Uno de ellos, de los que estaban ahí, que también fue apresado, él mismo manifestaba y dijo de su propia voluntad que él era el responsable de esas armas, que le pertenecían a él y que las puso ahí sin el consentimiento de ella".

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