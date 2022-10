Yotuel desde la Casa Blanca: "Mi pueblo reprimido necesita ayuda"

"Mi pueblo no está solo. Somos muchos los que sumamos nuestro granito de arena desde donde humildemente podemos. Yo no soy político ni tengo un cargo público, solo soy músico, pero soy cubano y allí donde me pare agarraré mi celular y le mostraré a quien haga falta todo lo que está pasando en Cuba", expresó hoy el intérprete de Patria y vida, al publicar una foto junto a su pareja desde la Casa Blanca.