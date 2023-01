Youtuber francesa confirma que se someterá a suicido asistido

Olympe, de tan solo 23 años, hizo pública su decisión a través de un video difundido en su canal, espacio en el que cuenta con más de 250.000 seguidores.

"Mi vida no es una serie de Netflix. No podemos debatir sobre el fin. Es mi vida y es una decisión difícil que he tenido que tomar", comentó.

Los diagnósticos la han llevado a adoptar hasta 15 personalidades diferentes en su vida, y aseguró que se siente cansada, razón por la que, tras haber pensado mucho al respecto, tomó la decisión de poner fin a su vida.

Aunque no compartió la fecha exacta de su muerte, la influencer manifestó que se mudará a Bélgica en el último trimestre del año para someterse al derecho de suicidio asistido, una legislación vigente en el país.

En varias oportunidades la joven ha hablado al respecto, compartiendo con sus seguidores los traumas que ha atravesado durante toda su vida, como el acoso que padeció durante 14 años en la escuela.

Lily también ha hablado sobre cómo fue víctima de la pedofilia y de agresiones sexuales, revelando que sufrió en su adolescencia cinco violaciones.

Asimismo, confesó que su familia la abandonó por lo que vivió con veinte familias de acogida en siete años.

"Como todo ser humano tengo mis límites y esos límites han sido llevados durante años hasta el extremo. No puedo pasar por más pruebas. He recibido mensajes de personas que me dicen que menudo ejemplo doy a los jóvenes, pero no puedo vivir para los demás y hacer las cosas en función de los demás", concluyó.

