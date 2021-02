Yuri: "El mundo necesitaba un jalón de oreja"

“Yo quisiera cantarle al amor, porque cuando tienes un matrimonio estable, un hombre que te ama, quieres cantarle al amor y que la gente sienta lo que tú sientes: el estar enamorada, el sentirse viva y amada. Pero sé que en este mundo más que amor hay desamor y, de alguna manera, soy portavoz de las historias de muchas personas”, expuso Yuri, durante una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS vía telefónica desde Ciudad de México, donde aún no se permiten los conciertos en teatros con público presente.

Días después de conceder esta entrevista, Yuri viajó a Miami para participar como presentadora en la 33 entrega de Premio Lo Nuestro, realizada el jueves 18 de febrero, en el American Airlines Arena.

“Me acuerdo que cuando yo me acerqué a Cristo hace 25 años, me gustaba cantarle al amor y mis fans me decían: Yuri, yo sé que eres una mujer llena de amor pero no todos estamos en tu sintonía, también tenemos desamor, nos dejan y dejamos, así que por favor canta nuestras canciones”, añadió Yuri.

Precisamente, el tema compuesto por el joven cantautor Joss Favela narra el final de una relación cuando ambas partes no están de acuerdo, una historia que podría acoplarse a la realidad de esas parejas que no han sobrevivido estos últimos meses.

“Es un tema que me gustó mucho porque está muy de moda, sobre todo, en Instagram que es tan cursi. Hay muchas parejas que se están divorciando, que se están dejando por la falta de paciencia y de muchas otras cosas. Así que queda como anillo al dedo; es como decir: te vas y dónde quedo yo, dónde queda lo que vivimos, lo que nos juramos, lo que nos prometimos, es algo muy común”, dijo Yuri.

“Esta es una historia real, y los intérpretes tenemos que cantar historias reales. Hay tantas parejas que hicieron una vida juntos y ahora se están separando por una tontería. Entones, ¿dónde que queda toda mi vida que te di, mi tiempo, mi juventud, mis esperanzas, o dónde queda mi soledad. Y como baladista estoy feliz, porque ese es mi fuerte, aunque yo he grabado otros ritmos”, añadió.

Reflexiones

Para Yuri, a quien la pandemia obligó a dejar Miami y regresar a su natal México, ha sido justamente la crisis la causante de estragos en las parejas, porque ha generado impaciencia y ha mostrado el otro lado de una vida en común.

“La pandemia ha traído que uno tenga que sacar la paciencia, el dominio propio, el que realmente conozcas a tu pareja como realmente es, porque todos estamos trabajando desde casa, entonces está más difícil aguantarnos, creo yo, porque todos tenemos las emociones volteadas; estamos con un estrés impresionante de no contagiarnos, de que si las secuelas del COVID. Ahora tenemos que estar pilas con todo, porque no está fácil relacionarse y aguantarse en estos momentos, todo el mundo está tirando la toalla”, expresó.

“Es difícil para todos, así que tenemos que apoyarnos en los principios, en la fe y en que tenemos que cambiar áreas de nuestra vida, porque ahora se está dejando ver todo, ves por qué a veces tu pareja o tu familia no te aguantan. Hay que cambiar, hay que corregir muchas cosas de nuestra forma de ser, y mucha gente está perdiendo la fe, se está perdiendo la esperanza. Y eso es terrible”, agregó.

Asimismo, Yuri reveló que ya empezó a mejorarse a sí misma porque reconoce que no debe ser fácil convivir ella.

“Me he dado cuenta de que soy muy corajuda, que soy muy impaciente, que todo tiene que hacerse cómo yo quiera y cuando yo quiera, y no es así. O sea, vivir con un esposo y con una hija, y yo siendo artista. La verdad los tengo que poner en un altar a ellos, porque me he dado cuenta de muchas cosas que he tenido que corregir y sigo corrigiendo. Y otras cosas que he tenido que soltar como dejarle las cosas a Dios porque uno quiere hacer las cosas en el tiempo de uno. Y ahí es cuando Él entra y te dice: No, este es mi tiempo y mi tiempo es perfecto, y más cuando eres una mujer de fe como yo”.

Para la intérprete de Detrás de mi ventana nada pasa por casualidad y el mayor acontecimiento en el último año no ha sido la excepción.

“Creo que el mundo necesitaba un jalón de oreja de esta magnitud, porque el estar guardados, ver cómo la capa de ozono se está componiendo, ver cómo los animalitos están saliendo a su hábitat, es triste pero es la realidad. Nos estamos acabando el planeta. No hay tolerancia, no hay perdón. En esta pandemia, o cambias o te amargas, y el amargado no puede vivir con nadie”, manifestó.

“Así que hay que cambiar, hay muchas cosas que resetear, hay mucha gente que se está amargando y que está no está creyendo ya en Dios, no creen en nadie, y le echan la culpa a Dios por la pandemia, pero los que conocemos la biblia sabemos que esto iba a pasar. Y faltan más cosas, eso es bíblico. El pecado ha hecho que este mundo vaya de mal en peor porque no queremos crecer, no queremos quitar esas áreas que nos hacen daño y que entristecen a Dios. Nos encanta pecar y estar en el desorden y eso trae consecuencias físicas, espirituales y en el mundo. Y no quiero ser negativa, pero soy una mujer realista. Nos toco vivir esta etapa, y hay que echarle ganas, amarse, y vivir con este bicho. No hay de otra”, reflexionó.

Entre el amor y la música

Además de la fe, en el hogar que formó hace casi 25 años con el músico chileno Rodrigo Espinoza, ocho años menor, impera la harmonía.

“Trabajamos juntos, y eso ha hecho que nuestra relación se fortalezca. Él es el productor de todos mis conciertos. Yo soy quien crea todo lo de los videos, la imagen, y el todo lo musical; es el que echa a andar mis shows. Nos acoplamos y nos beneficiamos uno del otro. Y eso hace que no esté yo de gira y el por otro lado solo, porque eso destruye mucho el matrimonio. Cuando el artista anda de gira hasta por seis meses y el otro se queda en casa solo, ¿quién va a aguantar un matrimonio así? Por eso hay muchos artistas solos”.

Entre otros proyectos que quiere concretar este 2021, Yuri preparará un disco para celebrar 40 años de vida en la música, actuará en las tablas y espera que Televisa realice los casting para escoger a la protagonista de su serie biográfica.

“Este año haré un disco homenaje a mis 40 años de carrera, con 15 duetos de diferentes estilos de música. Es la primera vez que voy a hacer un disco así, porque tengo el privilegio de poder cantar todos los ritmos, y lo he hecho. Me acompañarán amigos entrañables. Es un disco en el que me van a escuchar cantar bolero, salsa, cumbia, pop latino, balada, música regional mexicana, ranchero, y hasta música típica de mi tierra, Veracruz”, adelantó.

“Tengo otro proyecto para hacer teatro. Y mi serie; esperemos que este año ya se pueda realizar el casting para escoger quién va a hacer a Yuri chiquita, a la adolescente y a la madura”.

Un rol que le encantaría interpretar porque ¿quién mejor que ella misma para ese papel?

“Me encantaría hacer la parte adulta. Nadie lo va a sentir mejor que yo, pero eso depende mucho de que el productor quiera que yo actúe en la etapa madura. Nadie le va a dar ese toque como se lo daría yo (risas), porque yo soy la que lo ha vivido”.