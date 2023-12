Zac Efron recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Entre otros títulos también se encuentran 17 Again, Me and Orson WellesOrson Welles, Charlie St. Cloud, New Year's Eve, Neighbors, Dirty Grandpa, Neighbors 2: Sorority, Mike and Dave Need Wedding Dates, The Disaster ArtistThe Disaster, Baywatch, The Greatest Showman, entre otras.

Zac Efron 2 AFP El actor estadounidense Zac Efron posa junto a su estrella recién revelada durante la ceremonia del Paseo de la Fama de Hollywood en Hollywood, California, el 11 de diciembre de 2023. AFP/Tommaso Boddi

Durante el encuentro, Efron se mostró agradecido y honrado por lo que significa el reconocimiento para todo artista. Asimismo, aseveró que era surrealista verse viviendo el momento.

"Ni en mis sueños más salvajes me imaginé esto, es una locura. (...) Me doy cuenta de lo increíblemente afortunado que he sido en los últimos 20 años de mi vida. He sido bendecido por la gente más talentosa y creativa", manifestó, al tiempo que dio las gracias a su familia, amigos y seguidores por todo el apoyo que le han dado.

"Qué honor. Quiero agradecer a todos los que asistieron hoy (...). Fue un momento verdaderamente humilde para mí rodeado de los que amo", escribió en Instagram.

Palabras a Matthew Perry

Asimismo, Efron aprovechó el momento para rendir tributo a Matthew Perry, quien falleció el 28 de octubre, y con quien compartió en 17 Again.

"Quiero agradecer a alguien que ya no está aquí hoy, a Matthew Perry, que fue muy amable y generoso conmigo. (...) Colaborar con él en los últimos años fue muy divertido y realmente me impulsó y motivó de muchas maneras que me llevaron a otro nivel en mi carrera", comentó antes de develar su estrella.

Juntos protagonizaron la cinta de 2009, en donde interpretaron a Mike O'Donnell, un hombre que regresaba al pasado para cambiar su vida y reconquistar a su esposa.

El actor, cantante y bailarín calificó de "surrealista" la experiencia de recibir un homenaje que consideró que es una "verdadera tradición de Hollywood", y dedicó todo su discurso para agradecer a sus familiares, amigos y seguidores, que lo han acompañado en su carrera.

El nuevo filme de Zac Efron, The Iron Claw, se estrena el 22 de diciembre y narra la historia del luchador profesional Kevin Von Erich y su familia.