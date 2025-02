Zendaya se une "Shrek 5" como la hija del popular ogro y Fiona

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DreamWorks Shrek (@shrek)

En el teaser también aparecen Fiona y Pinocho, quien dice una mentira.

"Lo mejor de Far, Far Away está por llegar", es el texto que acompaña al tráiler.

De esta manera, Dreamworks hizo la presentación oficial de Zendaya, quien se une a Mike Myers , Cameron Diaz y Eddie Murphy.

En agosto de 2017, Zendaya tuiteó: "Veo Shrek con demasiada frecuencia en mi edad adulta".

Luego de que la franquicia confirmara la elección de la actriz, la cuenta oficial de Shrek compartió la publicación y escribió: "Esto envejeció bien".

La primera entrega de Shrek se estrenó en 2001 y ganó el Óscar a mejor película de animación.

En 2004, Shrek 2 llegó a los cines, seguida de Shrek Tercero en 2007 y Shrek Forever After en 2010. Mientras que el Gato con Botas, encarnado por Antonio Banderas, tuvo dos spin-offs: El Gato con Botas de 2011 y El Gato con Botas: El Último Deseo de 2022 .

Shrek 5 se estrenará en cines el 23 de diciembre de 2026.