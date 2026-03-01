domingo 1  de  marzo 2026
A 100 días del Mundial, ¿cómo están las selecciones favoritas a ganarlo?

Argentina sigue a la espera de la confirmación de Lionel Messi rumbo al Mundial, mientras que España está con la mira puesta en la enfermería y Brasil en su DT

Lionel Messi (izq) y Giovani Lo Celso de Argentina reaccionan durante el partido amistoso internacional entre Puerto Rico y su selección en el Chase Stadium, el 14 de octubre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Megan Briggs / Getty Images / AFP 

Megan Briggs / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Interrogantes por las presencias de Lionel Messi y Neymar, España con un ojo en la enfermería y Francia alarmada por Kylian Mbappé: las siete selecciones favoritas al título en el Mundial 2026 viven momentos distintos a cien días del pitazo inicial (11 de junio).

Alemania: situación agridulce

Enfocada en evitar las situaciones calamitosas de Rusia 2018 y Catar 2022, certámenes en los que registró sus peores actuaciones mundialistas, quedando eliminada en la primera ronda, Alemania afronta un momento agridulce en busca de su quinta corona.

Julian Nagelsmann celebra el regreso en buena forma del centrocampista Jamal Musiala en el Bayern Múnich, pero lamenta la reciente lesión de Marc-André ter Stegen que puede dejar al portero fuera de la cita norteamericana.

Sin el llamado a ser titular tras el retiro internacional de Manuel Neuer, el seleccionador parece decantarse en el arco por Oliver Baumann, del Hoffenheim.

Argentina: a la espera del sí de Messi

Todo indica que el ocho veces ganador del Balón de Oro firmará el récord de jugar seis Mundiales, una proeza que puede compartir con Cristiano Ronaldo. Pero todavía falta el sí definitivo de Lionel Messi, de 38 años.

La "Pulga" ha dicho que su presencia dependerá de su estado físico, pero su 2025 de lujo y su renovación hasta 2028 con el Inter Miami hacen pensar que defenderá el título conquistado por la Albiceleste en Catar.

El delantero argentino Franco Mastantuono (izq) controla el balón junto a su compañero Lionel Messi durante un partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.

En el improbable caso de que pierda a su capitán, la Scaloneta ya ha demostrado ser un equipo sólido que lideró a sus anchas la eliminatoria sudamericana y ganó la Copa América 2024.

En el improbable caso de que pierda a su capitán, la Scaloneta ya ha demostrado ser un equipo sólido que lideró a sus anchas la eliminatoria sudamericana y ganó la Copa América 2024.

Lionel Scaloni cuenta, además, con otras bazas: Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez.

Brasil: las dudas de Ancelotti

En el banco de los pentacampeones mundiales desde junio (cuatro triunfos, dos empates, dos derrotas), Carlo Ancelotti todavía tiene trabajo por hacer para que Brasil vuelva a provocar miedo.

La Seleção tuvo la peor campaña histórica en las eliminatorias bajo el formato actual (28 puntos en 18 juegos) y sufre para hallar laterales y centrodelanteros de confianza.

La noticia optimista es el buen momento de los atacantes João Pedro, Matheus Cunha, Igor Thiago, Vinicius Jr y Endrick, así como del fogueado mediocampista Casemiro.

La gran incógnita pasa por Neymar, de 34 años, que no ha jugado todavía con Carletto a raíz de sus recurrentes lesiones. Los amistosos de marzo pueden disipar dudas.

España: pendiente de la enfermería

La vigente campeona de Europa tiene varios jugadores lesionados (Merino, Fabián Ruiz, Nico Williams, Barrios, Gavi, Samu) o que se han recuperado recientemente (Rodri, Carvajal, Laporte, Le Normand).

Incluso la estrella Lamine Yamal está teniendo una temporada de altibajos por problemas de pubalgia.

El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España.

El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España.

Luis de la Fuente, además, sigue sin tener un 9 y cada vez más voces le reclaman convocar al arquero del Barcelona, Joan García, uno de los mejores del campeonato, pero que por ahora no entró en los planes del seleccionador.

La Finalissima, que enfrentará a la Roja contra Argentina en Doha el 27 de marzo, será un buen medidor del estado de España.

Francia: alarma por Mbappé

Tocado en la rodilla izquierda y baja en los últimos partidos con el Real Madrid, el estado físico de Kylian Mbappé es la gran preocupación de Francia.

En el momento más importante de la temporada, el capitán de los Bleus se ha visto obligado a parar tras un inicio de campaña espectacular: 38 goles en 33 partidos con el Real Madrid.

Tampoco está en su mejor momento la otra gran estrella, Ousmane Dembélé. El ganador del Balón de Oro 2025 no acaba de retomar la forma por las continuas lesiones musculares que está teniendo.

Inglaterra: Harry, en ti confío

Con 45 goles en 37 partidos con el Bayern Múnich este curso, Thomas Tuchel puede estar de plácemes con el nivel de su máxima figura, Harry Kane.

El buen momento del capitán ilusiona a los subcampeones de Europa, que renovaron el contrato de su timonel hasta 2028 tras una inmaculada fase de clasificación (ocho triunfos, cero goles recibidos).

El centrocampista de Inglaterra Anthony Gordon (2o L) celebra un gol con sus compa&ntilde;eros de equipo, incluido el delantero Harry Kane (C), durante el partido de f&uacute;tbol de clasificaci&oacute;n para la Copa Mundial de 2026 entre Letonia e Inglaterra en el estadio Daugava en Riga, Letonia, el 14 de octubre de 2025.

A tres meses del arranque, salvo la probable ausencia por lesión del centrocampista Jack Grealish, el plantel del campeón del mundo en 1966 celebra varios puntos altos: Bukayo Saka, Declan Rice o Kobbie Mainoo.

A tres meses del arranque, salvo la probable ausencia por lesión del centrocampista Jack Grealish, el plantel del campeón del mundo en 1966 celebra varios puntos altos: Bukayo Saka, Declan Rice o Kobbie Mainoo.

¿El gran interrogante? El irregular Jude Bellingham.

Portugal: CR7, en forma

En el camino hacia los mil goles, Cristiano Ronaldo se mantiene como la gran carta de presentación de Portugal en la búsqueda de su primer título mundial.

Pero la estrella de 41 años, autor de 22 goles en 26 cotejos con el Al-Nassr saudí, no es la única arma del equipo que conduce Roberto Martínez.

Campeona de la Liga de Naciones 2025, la Seleção se entusiasma con el buen nivel de Bruno Fernandes en el Manchester United y la exquisitez de Vitinha en el mediocampo del PSG.

FUENTE: AFP

Temas
