Real Madrid suma una nueva baja antes de recibir al Manchester City

El defensor español del Real Madrid, Álvaro Carreras, celebra luego de anotar un gol en un partido ante el Valencia, el 8 de febrero de 2026.

MADRID.- Privado ya de varios jugadores importantes, el Real Madrid anunció este lunes la lesión en el gemelo derecho del lateral español Álvaro Carreras , baja para recibir al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el miércoles.

El lateral izquierdo madridista podría estar ausente al menos una semana y, por tanto, no está todavía descartado para el partido de vuelta, en Manchester el 17 de marzo, según la prensa española.

Esta lesión complica aún más la tarea del entrenador blanco Álvaro Arbeloa, que no puede contar con los brasileños Rodrygo y Éder Militão, el inglés Jude Bellingham, el español Dani Ceballos y el austríaco David Alaba.

De vuelta en Madrid tras una semana en París para recuperarse de su lesión en la rodilla izquierda, el delantero francés Kylian Mbappé continuó su rehabilitación en solitario.

Atleti busca seguir soñando en Champions

El Atlético de Madrid, inmerso en tres competiciones, recibe el martes en el Metropolitano a un Tottenham con menor carga de partidos en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, con el objetivo de seguir soñando en grande.

Si bien las dinámicas de ambos equipos son diametralmente opuestas, los diferentes frentes que tienen abiertos los hombres de Diego Simeone, no obstante favoritos ante los Spurs, podrían hacerles llegar más cansados física y mentalmente.

Flamantes finalistas de la Copa del Rey pese a perder 3-0 la semana pasada ante el FC Barcelona, los colchoneros derrotaron el sábado a su rival por el título, la Real Sociedad (3-2), sumando tres puntos que les mantienen en la pelea por el podio de LaLiga, a trece puntos de los líderes azulgranas.

Además, a diferencia de su rival inglés clasificado directamente a octavos de Champions, el Atlético tuvo que superar un playoff ante el Brujas en febrero para meterse entre los dieciséis mejores de Europa.

En los últimos 37 días, el conjunto rojiblanco ha disputado once partidos entre Liga, Copa, y Champions. En el mismo período de tiempo, el Tottenham sólo ha disputado seis, todos ellos correspondientes a su calendario en la Premier League.

FUENTE: AFP