miércoles 8  de  octubre 2025
Béisbol

Aaron Judge mantiene vivo a los Yankees con una noche histórica; Marineros a un triunfo de la Serie de Campeonato

Aaron Judge lideró una remontada épica con un jonrón clave y cuatro impulsadas para que los Yankees vencieran 9-6 a los Blue Jays y evitaran la eliminación. Seattle, por su parte, quedó a un paso de la Serie de Campeonato tras vencer a los Tigres en Detroit

Aaron Judge #99 de los Yankees de Nueva York celebra un jonrón de tres carreras contra los Azulejos de Toronto durante la cuarta entrada del tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Yankee Stadium el 7 de octubre de 2025 en el Bronx de la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Aaron Judge #99 de los Yankees de Nueva York celebra un jonrón de tres carreras contra los Azulejos de Toronto durante la cuarta entrada del tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Yankee Stadium el 7 de octubre de 2025 en el Bronx de la ciudad de Nueva York. 

Al Bello/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Aaron Judge protagonizó una actuación memorable para mantener con vida a los New York Yankees, que se recuperaron de una desventaja de cinco carreras y vencieron 9-6 a los Toronto Blue Jays en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

El capitán de los Yankees conectó un jonrón de tres carreras, impulsó cuatro y anotó tres veces, liderando una ofensiva que sumó ocho carreras sin respuesta. Judge terminó la noche de 3-4 y fue ovacionado al grito de “MVP” en el Yankee Stadium.

Lee además
Cal Raleigh #29 de los Marineros de Seattle batea un elevado de sacrificio ante el lanzador abridor José Soriano #59 de los Angelinos de Los Ángeles para impulsar a JP Crawford #3 durante la primera entrada de un juego en el T-Mobile Park el 31 de mayo de 2024 en Seattle, Washington. 
Béisbol

Difícil decisión
El paracorto dominicano Wander Franco llega a una corte en Puerto Plata, el 5 de enero de 2024.
DEPORTES

Tribunal fija fecha para revisar condena de beisbolista dominicano Wander Franco

Nueva York, que ahora pierde la serie 2-1, logró su mayor remontada en un juego de eliminación en la historia de la franquicia. Cinco relevistas se combinaron para lanzar 6.2 entradas sin permitir carreras, tras la floja apertura de Carlos Rodón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Yankees/status/1975743192319365348?t=G01VqQ6zW6rF7jy6rbEqag&s=19&partner=&hide_thread=false

“Necesitábamos esto. Pero el trabajo aún no ha terminado”, dijo Judge. El Juego 4 se disputará este miércoles en el Bronx, con el novato Cam Schlittler como abridor ante un juego de bullpen de Toronto.

Marineros a un triunfo de alcanzar la Serie de Campeonato

En la otra serie de la Liga Americana, los Seattle Mariners se colocaron a una victoria de la Serie de Campeonato tras vencer 8-4 a los Detroit Tigers en el Comerica Park.

Eugenio Suárez, J.P. Crawford y Cal Raleigh conectaron jonrones, mientras que Logan Gilbert brilló desde el montículo con seis entradas de una carrera y siete ponches.

“Fue un esfuerzo implacable de todo el equipo”, dijo Raleigh tras el encuentro.

Seattle buscará sellar su pase este miércoles, con Bryce Miller en la lomita frente a Casey Mize por los Tigers. Una victoria más llevaría a los Mariners a su primera Serie de Campeonato desde 2001.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariners/status/1975744275200586122?t=GE-5a198dpUIJu7RPsSEEg&s=19&partner=&hide_thread=false

Temas
Te puede interesar

Conor McGregor, estrella de la UFC, recibe larga suspensión por faltar a controles antidopaje

NBA regresa a China seis años después de una polémica política

​Más que tenis: el legado humano de la Rafa Nadal Academy by Movistar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Metro Express contará con 14 estaciones climatizadas. 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Investigación

Cinco personas detenidas por atentado contra caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

Te puede interesar

Imagen referencial.
FONDOS EN RIESGO

Gobierno federal ordena a distritos escolares de Florida eliminar el programa "Latinos en Acción"

Por DANIEL CASTROPÉ
El reguetonero cubano El Taiger. 
SUCESOS

Pruebas forenses dan sorprendente giro en investigación por asesinato del reguetonero "el Taiger"

Ron DeSantis, gobernador de Florida,. 
CRISIS DE RECLUTAMIENTO

Florida invierte más de $63 millones para atraer a nuevos policías, vienen de todo el país

Infografía con datos de los Premios Nobel. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Química 2025 a Susumu Kitagawa, de la Universidad de Kioto, Japón); Richard Robson, de la Universidad de Melbourne (Australia); y Omar M. Yaghi, de la Universidad de California (EE.UU.), por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.
Reconocimiento

El Nobel de Química premia investigaciones sobre nuevas estructuras moleculares con "enorme potencial"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles