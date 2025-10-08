Aaron Judge mantiene vivo a los Yankees con una noche histórica; Marineros a un triunfo de la Serie de Campeonato

Aaron Judge #99 de los Yankees de Nueva York celebra un jonrón de tres carreras contra los Azulejos de Toronto durante la cuarta entrada del tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Yankee Stadium el 7 de octubre de 2025 en el Bronx de la ciudad de Nueva York.

Aaron Judge protagonizó una actuación memorable para mantener con vida a los New York Yankees , que se recuperaron de una desventaja de cinco carreras y vencieron 9-6 a los Toronto Blue Jays en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

El capitán de los Yankees conectó un jonrón de tres carreras, impulsó cuatro y anotó tres veces, liderando una ofensiva que sumó ocho carreras sin respuesta. Judge terminó la noche de 3-4 y fue ovacionado al grito de “MVP” en el Yankee Stadium.

Nueva York, que ahora pierde la serie 2-1, logró su mayor remontada en un juego de eliminación en la historia de la franquicia. Cinco relevistas se combinaron para lanzar 6.2 entradas sin permitir carreras, tras la floja apertura de Carlos Rodón.

“Necesitábamos esto. Pero el trabajo aún no ha terminado”, dijo Judge. El Juego 4 se disputará este miércoles en el Bronx, con el novato Cam Schlittler como abridor ante un juego de bullpen de Toronto.

Marineros a un triunfo de alcanzar la Serie de Campeonato

En la otra serie de la Liga Americana, los Seattle Mariners se colocaron a una victoria de la Serie de Campeonato tras vencer 8-4 a los Detroit Tigers en el Comerica Park.

Eugenio Suárez, J.P. Crawford y Cal Raleigh conectaron jonrones, mientras que Logan Gilbert brilló desde el montículo con seis entradas de una carrera y siete ponches.

“Fue un esfuerzo implacable de todo el equipo”, dijo Raleigh tras el encuentro.

Seattle buscará sellar su pase este miércoles, con Bryce Miller en la lomita frente a Casey Mize por los Tigers. Una victoria más llevaría a los Mariners a su primera Serie de Campeonato desde 2001.