Odell Beckham Jr. acepta suspensión de seis partidos por dopaje en la NFL

Odell Beckham Jr., en ese entonces de los Dolphins de Miami, durante la previa de un juego del equipo, el 27 de octubre de 2024.

El receptor abierto Odell Beckham Jr . aceptó una suspensión de seis partidos por dar positivo en una prueba de sustancias para mejorar el rendimiento (PEDs) realizada la temporada pasada. El propio jugador anunció la sanción durante su participación en The Pivot Podcast, según informó Tom Pelissero de NFL Network.

Beckham, de 32 años, aseguró que nunca consumió PEDs de manera intencional y reiteró su deseo de seguir jugando esta temporada en la NFL, aunque actualmente se encuentra sin equipo.

La suspensión será oficializada en el NFL transaction wire este martes, lo que le permitirá regresar a la competición a mediados de noviembre.

En 2024, Beckham disputó nueve partidos con los Miami Dolphins, registrando nueve recepciones para 55 yardas y sin touchdowns antes de que ambas partes decidieran separar caminos en diciembre.

A lo largo de su carrera, el tres veces Pro Bowler ha pasado de ser una de las mayores estrellas ofensivas de la liga —promediando 105 recepciones, 1.475 yardas y 11 touchdowns por cada 17 partidos en sus seis primeras temporadas— a luchar por mantenerse activo tras varios años de lesiones y bajo rendimiento.