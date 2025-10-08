miércoles 8  de  octubre 2025
DEPORTES

Tribunal fija fecha para revisar condena de beisbolista dominicano Wander Franco

El pelotero Wander Franco, campocorto de los Rays en la MLB, solicitó la apelación total de la sentencia después de que la corte dictara la condena en junio

El paracorto dominicano Wander Franco llega a una corte en Puerto Plata, el 5 de enero de 2024.

El paracorto dominicano Wander Franco llega a una corte en Puerto Plata, el 5 de enero de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTO DOMINGO.- Una corte dominicana fijó para el 14 de octubre la audiencia de apelación del beisbolista Wander Franco, condenado a dos años de prisión suspendida por el abuso sexual de una adolescente, informó este martes el Poder Judicial.

El beisbolista, de 24 años y campocorto de los Rays de Tampa Bay de las Grandes Ligas de Norteamérica, solicitó la apelación total de la sentencia después de que la corte que llevó su caso dictara la condena en junio.

Lee además
El paracorto dominicano Wander Franco llega a una corte en Puerto Plata, el 5 de enero de 2024.
BÉISBOL

Fiscalía dominicana pide cinco años de cárcel para grandeliga Wander Franco
El jugador de los Guardianes de Cleveland, David Fry, recibe un pelotazo en el rostro mientras intentaba tocar la bola en un encuentro, el 23 de septiembre de 2025.
BÉISBOL

Jugador de los Guardianes en la MLB sufre varias fracturas tras pelotazo en el rostro

La fiscalía hizo lo propio, aunque exigiendo que se revise la suspensión de la pena.

"Se le convoca a la audiencia pública que será celebrada el (...) día 14 de octubre del 2025", dice una notificación en la web del poder judicial dirigida a Franco y a la madre de la adolescente, Martha Vanesa Chavalier, condenada también por explotación sexual.

Embed

La audiencia se celebrará en un tribunal de Puerto Plata, en la costa norte de República Dominicana.

Franco fue acusado en julio de 2024 de sostener relaciones con una joven que tenía 14 años.

La corte que llevó el caso determinó la suspensión de la condena al considerar "la juventud del imputado, su condición de infractor primario, el daño que ya él ha sufrido en su incipiente carrera", según dijo la magistrada Jakayra Veras en ese momento.

El deportista recibió igualmente una multa equivalente a 10 salarios mínimos, unos 1.700 dólares.

La condena contra la madre no fue suspendida y se le impuso igualmente una multa equivalente a 5.000 dólares.

El beisbolista fue hospitalizado en un centro médico privado en Santo Domingo en septiembre tras padecer una crisis de salud mental.

Su último juego en las Mayores fue el 12 de agosto de 2023.

Diagnostican a Everton Ribeiro con cáncer

El internacional brasileño Everton Ribeiro, mediocampista del Bahia, fue diagnosticado con cáncer de tiroides, informó el futbolista en redes sociales en medio de una oleada de mensajes de apoyo.

Ribeiro, de 36 años, jugó con la selección de Brasil el Mundial de Catar 2022 y en esta temporada del Brasileirão suma dos goles y tres asistencias en 24 partidos con el club de la ciudad de Salvador (noreste).

"Toda la fuerza y energía positiva", publicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) este martes, después de que el jugador anunciara que pasó por el quirófano el lunes.

"Gracias por siempre honrar la camiseta de la Seleção", agregó la institución en Instagram.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Cal Raleigh llega a 60 jonrones y hace historia: ¿el verdadero MVP de la MLB 2025?

Conozca los aspectos más llamativos de unos playoffs de la MLB que inician hoy

Playoffs MLB 2025: Dodgers-Phillies, Yankees-Blue Jays y todas las llaves de la Serie Divisional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Metro Express contará con 14 estaciones climatizadas. 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Investigación

Cinco personas detenidas por atentado contra caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

Te puede interesar

Imagen referencial.
FONDOS EN RIESGO

Gobierno federal ordena a distritos escolares de Florida eliminar el programa "Latinos en Acción"

Por DANIEL CASTROPÉ
El reguetonero cubano El Taiger. 
SUCESOS

Pruebas forenses dan sorprendente giro en investigación por asesinato del reguetonero "el Taiger"

Ron DeSantis, gobernador de Florida,. 
CRISIS DE RECLUTAMIENTO

Florida invierte más de $63 millones para atraer a nuevos policías, vienen de todo el país

Infografía con datos de los Premios Nobel. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Química 2025 a Susumu Kitagawa, de la Universidad de Kioto, Japón); Richard Robson, de la Universidad de Melbourne (Australia); y Omar M. Yaghi, de la Universidad de California (EE.UU.), por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.
Reconocimiento

El Nobel de Química premia investigaciones sobre nuevas estructuras moleculares con "enorme potencial"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles