Tribunal fija fecha para revisar condena de beisbolista dominicano Wander Franco

SANTO DOMINGO.- Una corte dominicana fijó para el 14 de octubre la audiencia de apelación del beisbolista Wander Franco , condenado a dos años de prisión suspendida por el abuso sexual de una adolescente, informó este martes el Poder Judicial.

El beisbolista, de 24 años y campocorto de los Rays de Tampa Bay de las Grandes Ligas de Norteamérica, solicitó la apelación total de la sentencia después de que la corte que llevó su caso dictara la condena en junio.

La fiscalía hizo lo propio, aunque exigiendo que se revise la suspensión de la pena.

"Se le convoca a la audiencia pública que será celebrada el (...) día 14 de octubre del 2025", dice una notificación en la web del poder judicial dirigida a Franco y a la madre de la adolescente, Martha Vanesa Chavalier, condenada también por explotación sexual.

La audiencia se celebrará en un tribunal de Puerto Plata, en la costa norte de República Dominicana.

Franco fue acusado en julio de 2024 de sostener relaciones con una joven que tenía 14 años.

La corte que llevó el caso determinó la suspensión de la condena al considerar "la juventud del imputado, su condición de infractor primario, el daño que ya él ha sufrido en su incipiente carrera", según dijo la magistrada Jakayra Veras en ese momento.

El deportista recibió igualmente una multa equivalente a 10 salarios mínimos, unos 1.700 dólares.

La condena contra la madre no fue suspendida y se le impuso igualmente una multa equivalente a 5.000 dólares.

El beisbolista fue hospitalizado en un centro médico privado en Santo Domingo en septiembre tras padecer una crisis de salud mental.

Su último juego en las Mayores fue el 12 de agosto de 2023.

Diagnostican a Everton Ribeiro con cáncer

El internacional brasileño Everton Ribeiro, mediocampista del Bahia, fue diagnosticado con cáncer de tiroides, informó el futbolista en redes sociales en medio de una oleada de mensajes de apoyo.

Ribeiro, de 36 años, jugó con la selección de Brasil el Mundial de Catar 2022 y en esta temporada del Brasileirão suma dos goles y tres asistencias en 24 partidos con el club de la ciudad de Salvador (noreste).

"Toda la fuerza y energía positiva", publicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) este martes, después de que el jugador anunciara que pasó por el quirófano el lunes.

"Gracias por siempre honrar la camiseta de la Seleção", agregó la institución en Instagram.

FUENTE: AFP