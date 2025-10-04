Difícil decisión

Cal Raleigh #29 de los Marineros de Seattle batea un elevado de sacrificio ante el lanzador abridor José Soriano #59 de los Angelinos de Los Ángeles para impulsar a JP Crawford #3 durante la primera entrada de un juego en el T-Mobile Park el 31 de mayo de 2024 en Seattle, Washington.

En los últimos cinco años, los escritores de la BBWAA (asociación de escritores de béisbol de América) no habían tenido la tarea tan difícil como este 2025. Los 30 seleccionados para votar al MVP de la Liga Americana tendrán que mirar, a detalle, antes de emitir su papeleta. Y es que Aaron Judge y Carl Raleigh no se las dejaron fácil.

El receptor de los Marineros de Seattle tuvo una campaña de ensueño. No solo porque sus 60 cuadrangulares le sirvieron para imponer el récord de más jonrones para un cátcher, o porque esos batazos de vuelta completa lo acreditan ahora como el ambidiestro con más vuelacercas en la historia de las mayores, tampoco porque ahora es el marinero con más bambinazos en una misma zafra, sino que sus batazos representaron muchas carreras anotadas, más empujadas y que los náuticos conquistaran la División Oeste de la Americana luego de 24 años.

Si nos vamos a números más modernos, su WAR el 9.1 de Raleigh fue una cosa impresionante, así como su OPS+ 169. Esto invita a pensar que el careta tiene que ser el Jugador Más Valioso de esta campaña en el joven circuito. Sin embargo, el juez dice que la sentencia no es definitoria.

Pues es que lo de Aaron Judge nuevamente fue fenomenal. Sus 137 anotadas, 53 jonrones y 114 impulsadas parecen poco ante los récords de Cal. Pero cuando se inmiscuye uno en las profundidades de las estadísticas avanzadas, su absurdo WAR de 10.1, según FanGraphs, o su OPS ajustado de 215 señalan que el juez quien tiene la sentencia a su favor. Falta saber, en días próximos, si los colegas de la BBWAA piensan igual que quien les suscribe estas líneas.