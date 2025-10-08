Real Madrid confirma lesión de uno de sus titulares

El defensor Dean Huijsen llega a su conferencia de prensa de presentación como nuevo jugador del Real Madrid, el 10 de junio de 2025.

MADRID.- El Real Madrid confirmó este miércoles que el defensa Dean Huijsen sufre una lesión en el sóleo, lo que obligó al jugador a abandonar la concentración de la selección española y ser sustituido por Aymeric Laporte .

"Tras las pruebas realizadas hoy (miércoles) a nuestro jugador Dean Huijsen y valoradas por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda", señaló el club blanco en un comunicado.

Aunque la entidad madridista no especificó el tiempo que pasará en la enfermería, la prensa apunta a que estará entre 12 y 15 días, lo que le haría llegar justo al "Clásico" contra el Barcelona del próximo 26 de octubre.

Antes, la Roja anunció que dejaba al grupo reunido en Las Rozas, a las afueras de la capital española, donde se prepara para los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia el sábado en Elche y Bulgaria el martes en Valladolid.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) reveló en un comunicado que el central de 20 años había llegado con "síntomas de fatiga muscular" en la noche del lunes.

"En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid", prosiguió, "por lo que se procede a su desconvocatoria, deseándole una pronta recuperación".

La selección inició este parón internacional el lunes con las ausencias por lesión de Lamine Yamal y Rodri Hernández y el regreso de otros jugadores como Marcos Llorente, Álex Baena, Pablo Barrios y Samu Aghehowa.

La Roja es líder del grupo E de la fase de clasificación al Mundial, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, con seis puntos en dos partidos.

Procesan a jugador de Elche por agresión sexual

El atacante Rafa Mir, que juega en Elche cedido por Sevilla, fue procesado por "agresión sexual" y se le impuso una fianza de 12.500 euros ante una posible condena, confirmaron este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a AFP.

También ha sido imputado por el mismo cargo Pablo Jara, otro futbolista que debe desembolsar 5.000 euros de fianza.

Los dos están llamados a hacer "una declaración indagatoria" el 13 de octubre. No obstante, en el caso de Mir, a petición de su representación legal, esa comparecencia se efectuará por medios telemáticos.

