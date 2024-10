Ahora sin Tagovailoa, la ofensiva de los Dolphins continúa en un pésimo momento

"Hay una desconexión tremenda entre la preparación y la ejecución", admitió McDaniel en declaraciones recogidas por The Associated Press. "Pienso que hay una gran cantidad de contribuyentes. Al final, no importa lo que estemos haciendo tras bastidores. Lo que hacemos en el campo no está ni cerca de ser lo suficientemente bueno", añadió.

Tyler Huntley (1).jpg El quarterback de los Dolphins de Miami, Tyler Huntley, lanza un pase durante un entrenamiento, el miércoles 18 de septiembre del 2024. AP Foto/Lynne Sladky

Miami, que ha anotado apenas 45 puntos, la menor cantidad en la liga, finalizó con 184 yardas totales.

"Definitivamente es frustrante. Sin duda somos mejores de lo que demostramos el día del juego", dijo el receptor Jaylen Waddle. "Tenemos que ser mejor que buenos cuando tu mariscal de campo titular está fuera".

Mucho por trabajar

Tyler Huntley fue el encargado de reemplazar a Tagovailoa en esta última oportunidad, luego de que Skylar Thompson y Tim Boyle recibieran sus chances en semanas previas.

Con Huntley, la ofensiva de los Dolphins careció de sincronización. En un par de oportunidades importantes con el receptor Tyreek Hill, el mariscal de campo calculó mal los tiempos con sus pases después de que su compañero había dejado atrás a su defensor.

"Te gustaría tener 1.000 oportunidades para poder ejecutar el libro de jugadas, pero así son las cosas. Me sentí muy cómodo, pero ahora tengo que buscar más en profundidad, conocer los puntos fuertes y débiles de la ofensiva y llevarla a otro nivel", explicó Huntley.