Convertido en destino de Cristiano Ronaldo hace apenas unas semanas, el cuadro Árabe no dudó en ponerse manos a la obra a fin de convertir a Keylor Navas en relevo de un David Ospina que cayó lesionado. Y es que según apunta la fuente antes citada la operación podría quedar cerrada incluso esta misma semana. La oferta al futbolista podría alcanzar los 4 M€ por lo que resta de temporada.

La lesión del colombiano Ospina se presume larga y el técnico Rudi García hizo ver la necesidad de incorporar a un guardameta con experiencia. Y Navas, que apenas cuenta para Christophe Galtier en el equipo francés, aparece como el primero de la lista, aunque no el único, ya que también se le ofreció a Munir Mohand Mohamedi, actual jugador del Al-Wheda y que militó en Numancia y Málaga.

Aunque le tiene reservado un papel secundario, el campeón francés valora a Keylor Navas como un recambio de lujo de Donnarumma y no quiere quedarse solo con Sergio Rico. El problema es que hay un choque de intereses porque el costarricense no quiere ser segundo de nadie. A pesar de su edad se ve con capacidad de rendir al más alto nivel y en el PSG no tiene esa oportunidad. En esa tesitura, el club tiene que ver si acepta una oferta del Al Nassr o si retiene al jugador, con contrato hasta 2024.

Keylor Navas es partidario de salir en estos momentos. A estas alturas de su carrera lo que quiere es jugar, pero está por ver si finalmente lo hace en el Al Nassr. Independientemente de la propuesta económica que pueda recibir, que tiene que ser lo suficientemente atractiva, también quiere tener garantías de poder regresar a Europa en seis meses si le llega una buena oferta. Quedan dos semanas para que cierre el mercado y el arquero quiere irse del PSG, pero no es definitivo.