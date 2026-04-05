domingo 5  de  abril 2026
DEPORTES

Alcaraz asegura estar emocionado por iniciar la temporada de tierra batida

El español Carlos Alcaraz, que buscará un segundo título consecutivo en Montecarlo, nunca ha disputado una temporada completa en tierra batida en Europa

El español Carlos Alcaraz celebra con sus aficionados tras ganarle al australiano Alex De Miñaur en su partido de cuartos de final individual masculino en el décimo día del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne, el 27 de enero de 2026.&nbsp;

El español Carlos Alcaraz celebra con sus aficionados tras ganarle al australiano Alex De Miñaur en su partido de cuartos de final individual masculino en el décimo día del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne, el 27 de enero de 2026. 

IZHAR KHAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MONTECARLO.- Carlos Alcaraz, que el martes iniciará su temporada sobre tierra batida en el Masters 1000 de Montecarlo, se mostró este domingo entusiasmado con volver a una de sus superficies preferidas: "Es hora de volver a los calcetines sucios".

El tenista español, de 22 años, afirmó que se siente "increíble" por volver a pisar el polvo de ladrillo y anunció que su objetivo es jugar en Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma antes de defender su título en Roland Garros.

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Alcaraz quiere volver a su mejor versión en Miami

El número uno del mundo, que buscará un segundo título consecutivo en el Masters de Montecarlo, nunca ha disputado una temporada completa en tierra batida en Europa.

"Echo de menos la tierra cada vez que termina la temporada de tierra. Simplemente la echo de menos", dijo Alcaraz a los periodistas en Mónaco.

"Ha pasado mucho tiempo, desde Roland Garros no pisaba la tierra. En los primeros entrenamientos que tuve le dije a mi equipo: 'Es hora de volver a los calcetines sucios'. Se siente increíble volver a la tierra", agregó.

Carlitos se enfrentará al suizo Stan Wawrinka o al argentino Sebastián Báez en su debut en segunda ronda en el Principado, tras haber quedado exento de la primera como primer cabeza de serie.

El murciano ganó el título en Montecarlo en su segunda participación en el torneo hace 12 meses, pero se saltó el Abierto de Madrid.

Preguntado sobre si completará la temporada de tierra batida, con los cuatro Masters 1000 y Roland Garros, Alcaraz dejó clara su voluntad: "Sí, es mi idea. Evidentemente esta temporada sobra tierra batida es muy exigente, física y mentalmente".

Pogacar afronta "sin presión" la París-Roubaix

La estrella del ciclismo Tadej Pogacar se mostró "muy motivado" para la emblemática carrera París-Roubaix al asegurar que encarará el llamado Infierno del Norte "sin demasiada presión", luego de su victoria este domingo en el Tour de Flandes.

Con su triunfo en la competición belga este domingo, el doble campeón del mundo sigue en liza para lograr el Grand Slam, que consiste en ganar los cinco Monumentos en una misma temporada.

Se trata de una hazaña todavía no conseguida, a la que podría acercarse el domingo que viene en la París-Roubaix, la reina de las clásicas.

FUENTE: AFP

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