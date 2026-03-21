Carlos Alcaraz vence a João Fonseca en Miami y avanza con autoridad a tercera ronda

El español Carlos Alcaraz confirmó su condición de favorito en el Masters 1000 de Miami al derrotar este viernes a la joven promesa brasileña João Fonseca en uno de los partidos más esperados de la jornada.
Carlos Alcaraz derrota a João Fonseca en el Miami Open 2026 y avanza a tercera ronda. Resultados, sorpresas y balance de la jornada ATP y WTA.
El español Carlos Alcaraz confirmó su condición de favorito en el Masters 1000 de Miami al derrotar este viernes a la joven promesa brasileña João Fonseca en uno de los partidos más esperados de la jornada.
El número uno del mundo se impuso con solidez por doble 6-4, mostrando su habitual repertorio de recursos, cambios de ritmo y una inteligencia táctica que terminó por neutralizar la potencia del sudamericano.
En un ambiente dominado por el apoyo brasileño hacia Fonseca, Alcaraz supo mantener la calma y golpear en los momentos clave. Un quiebre temprano en el primer set y otro al inicio del segundo marcaron el rumbo del encuentro.
“Estuve muy bien en los momentos cruciales. Sé lo bueno que es João, por eso me mantuve concentrado en cada punto”, declaró el murciano tras el partido.
El español desactivó la derecha de Fonseca obligándolo a jugar incómodo, utilizando slices, liftados y variaciones constantes que descolocaron al joven de 19 años.
Por su parte, Fonseca reconoció la complejidad del juego del líder mundial:
“Rompe mucho el ritmo. Tiene de todo y nunca sabes lo que va a venir”.
El día dejó un balance complicado para los tenistas latinoamericanos en Miami.
El argentino Sebastián Báez cayó con contundencia ante Adam Walton (6-2, 6-2), mientras que Camilo Ugo Carabelli fue superado por Sebastian Korda (6-0, 6-3).
También se despidió Mariano Navone tras perder con Valentin Vacherot, y el chileno Marcelo Tomás Barrios cayó ante Arthur Cazaux.
La única alegría sudamericana la dio Thiago Agustín Tirante, quien logró una dura victoria en tres sets frente a Valentin Royer.
La jornada también dejó resultados inesperados, como la eliminación del noruego Casper Ruud a manos del estadounidense Ethan Quinn.
Además:
Reilly Opelka derrotó a Jack Draper con 25 aces
Taylor Fritz avanzó tras vencer a Botic van de Zandschulp
Stefanos Tsitsipas superó a Alex de Miñaur
Sabalenka y Gauff arrancan firmes en el cuadro femenino
En el torneo femenino, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, debutó con victoria ante Ann Li.
También avanzaron:
Elena Rybakina, con un triunfo cómodo
Coco Gauff, quien remontó su partido
Por su parte, la colombiana Camila Osorio quedó eliminada tras caer ante Karolina Muchova.