domingo 5  de  abril 2026
TENIS

Alcaraz defiende el título y su puesto en la cima en Montecarlo ante un Sinner pletórico

Luego de sus victorias en el Abierto de Australia y en el ATP 500 de Doha, Carlos Alcaraz cayó en semifinales en California y en tercera ronda en Florida

El español Carlos Alcaraz celebra junto a la afición luego de conseguir una victoria en el torneo de Indian Wells, el 9 de marzo de 2026.

El español Carlos Alcaraz celebra junto a la afición luego de conseguir una victoria en el torneo de Indian Wells, el 9 de marzo de 2026.

CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MONTECARLO.- Una primera gran cita sobre tierra batida en 2026 con todos los ingredientes: Carlos Alcaraz tratará de revalidar título en el Masters 1000 de Montecarlo (5-12 abril) y guardar el N.1 del mundo ante un Jannik Sinner pletórico tras su doblete Indian Wells-Miami.

El italiano de 24 años viene de cuajar un mes de marzo perfecto, en el que cosechó el "Sunshine Double" al ganar los Masters 1000 de Indian Wells y de Miami, lo que le permitió colocarse a 1.190 puntos del tenista español de 22 años.

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Luego de sus victorias en el Abierto de Australia y en el ATP 500 de Doha (sobre superficie dura), el murciano cayó en semifinales en California y en tercera ronda en Florida.

En Montecarlo, primer gran torneo de la temporada europea sobre polvo de ladrillo, que culmina con Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), Alcaraz deberá defender los 1.000 puntos logrados el año pasado, mientras que Sinner no tiene nada que perder ya que no disputó el torneo debido a su suspensión por dopaje.

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El tenista de San Cándido podría recuperar el trono de la ATP en caso de que alcance las semifinales y que Alcaraz caiga antes, también si llega a la final, pero el murciano pierde en semifinales, o si gana la final al actual N.1 del mundo.

Pero para ello deberá mostrar progresos en una superficie que aún se le resiste en Grand Slam.

Un nuevo cara a cara ante su gran rival podría servirle como pequeña revancha tras su legendaria final de Roland Garros el pasado mes de junio, cuando Alcaraz remontó ante el italiano y lo derrotó en cinco sets en casi cinco horas y media de partido.

Djokovic ausente

Exento en primera ronda, Alcaraz se enfrentará en su entrada en liza al veterano Stan Wawrinka (41 años), invitado por los organizadores, o al argentino Sebastián Báez (50º del mundo). Podría reencontrarse en cuartos de final con el kazajo Alexander Bublik (11º).

Al igual que Alcaraz, Sinner iniciará su torneo en segunda ronda contra el vencedor del duelo francés entre Moïse Kouamé (328º), de 17 años e invitado por los organizadores, y Ugo Humbert (34º).

Finalista el año pasado y perseguido por las lesiones en este inicio de temporada, el italiano Lorenzo Musetti (5º en el ránking ATP) comenzará su torneo en segunda ronda ante el monegasco Valentin Vacherot (23º) o el polaco Kamil Majchrzak (53º).

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Además de Báez, en el cuadro final están confirmados los también argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, que tendrán complicados inicios ante Grigor Dimitrov y Stefanos Tsitsipas.

El brasileño Joao Fonseca (contra el canadiense Gabriel Diallo) y el chileno Alejandro Tabilo (contra el húngaro Marton Fucsovics) completan la representación sudamericana.

Entre las ausencias notables, el antiguo N.1 del mundo Novak Djokovic (4º), dos veces campeón en Montecarlo (2013 y 2015). El serbio de 38 años regresará en principio para el Masters 1000 de Madrid (22 de abril-3 de mayo), según la ATP.

FUENTE: AFP

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