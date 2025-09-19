viernes 19  de  septiembre 2025
TENIS

Alcaraz, flamante número 1 del mundo, regresa a la acción en EEUU. ¿Dónde y cuándo?

Fresco de ganar el Abierto de Estados Unidos y de apoderarse del primer puesto en el ránking mundial, Carlos Alcaraz está listo para afrontar la Laver Cup

El español Carlos Alcaraz celebra luego de obtener una victoria en el Abierto de Estados Unidos, el 31 de agosto de 2025.

ANGELA WEISS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN FRANCISCO.- Flamante campeón del US Open y número uno mundial, el español Carlos Alcaraz, regresa a la pista esta semana en San Francisco, Estados Unidos, para una edición de la Laver Cup con novedades, entre ellas el estreno de la joya brasileña João Fonseca.

A sus 19 años, Fonseca será el tenista más joven en participar en este torneo impulsado por Roger Federer, que enfrenta a un combinado europeo con otro del resto del mundo.

Esta octava edición de la Laver Cup, competencia "indoor" en pista rápida, se desarrollará entre viernes y domingo en el Chase Center, el hogar de los Golden State Warriors de la NBA.

Fonseca, al igual que el argentino Francisco Cerúndolo, se pondrá a las órdenes de Andre Agassi, el nuevo capitán del Equipo Mundo.

El brasileño debutará el viernes en el tercer partido de individuales de la jornada, frente al italiano Flavio Cobolli.

Alcaraz debuta en dobles

Alcaraz, por su lado, jugará el mismo día en dobles junto al checo Jakub Mensik contra los estadounidenses Taylor Fritz y Alex Michelsen.

Agassi toma el testigo de John McEnroe y el francés Yannick Noah el de Björn Borg en el Equipo Europa, en los primeros recambios en los banquillos que se registran en este torneo.

Noah tendrá la misión de defender el título logrado por el Equipo Europa el año pasado en Vancouver, Canadá, sin poder contar con el italiano Jannik Sinner ni con el serbio Novak Djokovic, segundo y cuarto del ránking de la ATP.

Sinner, quien se ha repartido los cuatro títulos de Grand Slam del año con Alcaraz, nunca ha participado en esta competición, mientras que Djokovic es baja desde la recordada cita de 2022 en Londres, que vivió la emotiva despedida del tenis de Federer.

En aquella ocasión la Laver Cup permitió que Djokovic, Federer y Rafael Nadal, el llamado "Big 3" del tenis masculino, fueran compañeros por un día.

Alcaraz, en cambio, seguirá sin tener de momento esa experiencia con Sinner.

En su debut de 2024 en Berlín, el español ganó sus dos partidos individuales y uno de los dos que disputó en dobles. El Equipo Europa, que no triunfaba desde 2021, agrandó su dominio del palmarés con un quinto título de los siete que han estado en juego.

Bajas sensibles

Alcaraz, de 22 años, llegó el lunes a San Francisco luciendo su eterna sonrisa y el pelo color platino con el que celebró su victoria del 7 de septiembre ante Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos.

El español estará secundado en el combinado europeo por el alemán Alexander Zverev, el danés Holger Rune, el noruego Casper Ruud, el checo Mensik y el italiano Cobolli.

Además de Fonseca y Cerúndolo, en el Equipo Mundo competirán los estadounidenses Fritz, Reilly Opelka y Michelsen y el australiano Alex de Miñaur.

El estadounidense Ben Shelton y el inglés Jack Draper, sexto y séptimo de la ATP, no pudieron ser reclutados por lesión.

Antes de debutar, Fonseca ya cumplió un sueño en San Francisco al saludar por primera vez a su ídolo Federer.

"Me dijeron hace 10 minutos que iba a conocer a Roger y mis manos están sudando", le dijo la perla brasileña al maestro suizo en su encuentro del martes en la pista.

"Es un placer, felicidades por lo que has logrado hasta ahora", le respondió un sonriente Federer.

FUENTE: AFP

