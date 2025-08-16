sábado 16  de  agosto 2025
TENIS

Sinner baja a la tierra a Atmane y espera por Alcaraz en Cincinnati

En su cumpleaños número 24, el italiano Jannik Sinner se clasificó a la final del torneo de la ATP al superar al francés Térence Atmane por 7-6 (7/4) y 6-2

El italiano Jannik Sinner celebra luego de ganar el Abierto de Australia, el 26 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CINCINNATI.- El italiano Jannik Sinner, número uno del tenis masculino, acabó este sábado con el recorrido de ensueño del francés Térence Atmane y se clasificó para la final del Masters 1000 de Cincinnati, donde podría protagonizar otro eléctrico duelo ante Carlos Alcaraz.

Sinner celebró su cumpleaños 24 con un peleado triunfo ante Atmane, 136 de la ATP, en la primera semifinal de este Masters 1000 por 7-6 (7/4) y 6-2.

El lunes, el italiano buscará su segunda corona seguida de este torneo frente al ganador de la otra semifinal, que disputaban a continuación el español Alcaraz y el alemán Alexander Zverev, segundo y tercer sembrado.

Bajo un potente sol, Sinner necesitó de toda su sangre fría frente al envenenado reto que le planteó Atmane, la revelación de un torneo en el que disputó la fase de clasificación y sacó del camino a dos integrantes del top-10, Taylor Fritz y Holger Rune.

"Es un desafío muy duro cada vez que juegas con alguien completamente nuevo. Y jugar con estos tipos en las rondas finales es aún más difícil, la presión es más alta", reconoció el reciente campeón de Wimbledon.

"Él merecía estar aquí, ganó a jugadores increíbles hasta llegar a semifinales, tuve que tener mucho cuidado", agregó sobre su rival, el octavo tenista con menor ránking en llegar a semifinales de un Masters 1000.

Regalo de cumpleaños

Atmane comenzó a sorprender a Sinner desde su encuentro en el túnel de acceso a la pista, donde le entregó una carta de Pokémon como regalo de cumpleaños, que el italiano recibió con una sonrisa y un abrazo.

Coleccionista de estas piezas desde que tenía cinco años, el francés se mostró menos amable con el número uno mundial en un primer set de alta calidad, en el que ninguno cedió un solo quiebre y que Sinner tuvo que embolsarse en el 'tie-break'.

La segunda manga fue menos estresante para el italiano después de que lograra su primer 'break' del partido en el cuarto juego.

Con esta dosis de realidad, Atmane se despidió del torneo en el que se dio a conocer al mundo del tenis.

El francés, de 23 años, apenas había ganado anteriormente cinco partidos en el circuito, pero su explosión en Cincinnati le permitirá entrar por primera vez en el top-100, escalando hasta el lugar 69.

Sinner, de su lado, encadenó su vigesimosexta victoria consecutiva en partidos jugados en pistas rápidas, llegando a un total de 200 en su carrera, y sigue sin bajarse de la final en sus últimos seis torneos disputados en esta superficie.

Prueba de nervios

Ganador este año de dos coronas de Grand Slam, Abierto de Australia y Wimbledon, Sinner tiene ahora la oportunidad de estrenar su vitrina de Masters 1000 en una temporada en la que estuvo tres meses suspendido por su doble positivo en controles antidopaje en 2024.

Este año el único jugador que ha logrado frenarlo en los grandes escenarios es Alcaraz, que le ganó las finales del Masters 1000 de Roma y de Roland Garros, mientras Sinner se impuso en el último encuentro entre ambos, en julio en la final de Wimbledon.

Las expectativas estaban en todo lo alto para una posible nueva batalla entre ambas estrellas en la antesala del Abierto de Estados Unidos, última cita de Grand Slam, que arrancará el 24 de agosto en Nueva York.

Sinner cumplió con su parte en el peligroso duelo contra Atmane. Jugando con absoluta libertad, como si estuviera habituado a estas alturas, el francés tuvo grandes porcentajes al servicio y amenazó al jefe del circuito con el poderoso golpe de derecha con el que se abrió camino esta semana.

El hermético Sinner mostró sus primeros gestos de frustración, con algunas miradas a su banco, cuando Atmane se avanzó 6-5 y le obligaba a ganar la manga en el desempate.

Pero el italiano, con sus nervios de acero, supo controlar la presión que atenazó a las otras víctimas del desconocido francés, desde la promesa brasileña Joao Fonseca hasta Fritz y Rune, cuarto y noveno de la ATP.

En el arranque del 'tie-break' el francés le dio aire con una doble falta y Sinner mantuvo el control hasta el final a base de forzar errores de su inexperto rival.

En el segundo set, Atmane fue perdiendo nivel y energías hasta entregar por primera vez su servicio y permitir que Sinner tomara una ventaja ya definitiva de 4-1.

FUENTE: AFP

