TENIS

US Open deja abierta la posibilidad de un choque entre Alcaraz y Djokovic

El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic podrían cruzar caminos en una eventual semifinal del US Open, último Grand Slam del año

El español Carlos Alcaraz devuelve una pelota al japonés Yoshihito Nishioka durante su partido individual masculino en el cuarto día del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne, el 15 de enero de 2025.&nbsp;

El español Carlos Alcaraz devuelve una pelota al japonés Yoshihito Nishioka durante su partido individual masculino en el cuarto día del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne, el 15 de enero de 2025. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- Carlos Alcaraz podría enfrentarse a Novak Djokovic en una eventual semifinal en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del calendario, luego de que se conocieran este jueves los cuadros de los torneos individuales masculino y femenino.

La estrella española tiene un camino potencialmente complicado hacia la final en Flushing Meadows, donde podría esperarle un posible duelo con el número uno del mundo, Jannik Sinner.

Alcaraz, número dos mundial, deberá empezar con fuerza a partir del domingo si quiere desbancar al italiano de la cima del ránking de la ATP, algo que podría conseguir según los resultados de las próximas dos semanas en Nueva York.

El ibérico, de 22 años, se medirá con Reilly Opelka, gran esperanza del tenis estadounidense, en la primera ronda.

Según la disposición del cuadro, el campeón del US Open de 2022 se podría tener que enfrentar a Djokovic, exnúmero uno del mundo, en las semifinales.

El serbio, que persigue su 25º título de Grand Slam, comenzará su andadura contra el local Learner Tien en la primera ronda.

Djokovic, séptimo favorito, lidera por 5-3 sus enfrentamientos anteriores con Alcaraz y derrotó al español en cuatro sets en los cuartos de final del Abierto de Australia a principios de año.

Sin embargo, la forma del ícono serbio, de 38 años, sigue siendo una incógnita de cara al último Grand Slam de la temporada, pues no ha jugado desde que alcanzó las semifinales de Wimbledon el mes pasado.

El primer preclasificado Sinner, por su parte, comenzará la defensa del título ante el checo Vit Kopriva en la primera ronda.

El italiano de 24 años, que se retiró durante el primer set de la final del Masters 1000 de Cincinnati contra Alcaraz el lunes, podría enfrentarse al británico Jack Draper en cuartos.

Posible choque entre Swiatek y Gauff

En el cuadro individual femenino, la número uno del mundo y defensora de la corona, la bielorrusa Aryna Sabalenka, comenzará su participación contra la suiza Rebeka Masarova, número 109 de la WTA.

La segunda cabeza de serie, Iga Swiatek, actual campeona de Wimbledon y ganadora del US Open de 2022, se encuentra en el otro lado del cuadro y comenzará su búsqueda del séptimo título de Grand Slam en individuales contra la colombiana Emiliana Arango.

El camino de la polaca hacia la final podría llevarla a enfrentarse a la campeona del Abierto de Estados Unidos de 2023, la estadounidense Coco Gauff, en las semifinales.

Gauff chocará con la australiana Ajla Tomljanovic en la primera ronda.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Coco Gauff (@cocogauff)

Por otra parte, Venus Williams tiene al frente una tarea difícil si quiere que su posible despedida del torneo vaya más allá de la primera ronda.

La icónica tenista estadounidense, de 45 años, recibió una invitación casi tres décadas después de alcanzar su primera final en el certamen con 17 años en 1997.

Williams se batirá con la checa Karolina Muchova, cabeza de serie número 11, en la primera ronda.

FUENTE: AFP

