Alcaraz mantiene sólida su defensa en Madrid

Alcaraz ganó 6-3, 6-3 con su segunda victoria consecutiva en su primer torneo después de ausentarse de Monte Carlo y Barcelona debido a una lesión en un brazo.

“Creo que jugué en un muy buen nivel”, dijo Alcaraz. “Previo al partido estaba un poco nervioso porque no estaba seguro de cómo iba a sentirme del antebrazo. Está fuerte. Estoy muy contento con mi desempeño. Fue un poco complicado al final, con ventaja de 5-0 y sacando con 5-3. Estoy muy contento de haberlo conseguido al final".

alcawinsinner.jpg El español Carlos Alcaraz celebra tras vencer al italiano Jannik Sinner en la semifinal de Indian Wells el sábado 16 de marzo del 2024. AP/Mark J. Terrill

El segundo favorito Alcaraz había debutado en el torneo con una victoria por 6-2, 6-1 sobre Alexander Shevchenko.

Alcaraz estaba anunciado para jugar en el Masters de Monte Carlo y también se ausentó del torneo de Barcelona para tratar de recuperarse por completo de cara al Abierto de Francia, que se juega el mes próximo.

“Creo que ahora estoy en buena forma. No siento nada en el antebrazo y he jugado buen tenis”, dijo Alcaraz, de 20 años. “Obviamente no estoy golpeando al 100% con la derecha, pero solamente estoy concentrado en el golpe y estar lo más relajado posible. Estoy muy contento de ser competitivo y jugar sin dolor”.

El número 3 del ranking busca convertirse en el primer jugador que conquista tres títulos seguidos del Abierto de Madrid. Su siguiente rival será el alemán Jan-Lennard Struff, su rival en la final del año pasado en la capital española.

Andrey Rublev continuó con su regreso con una victoria de 7-6 (10), 6-4 contra Alejandro Davidovich Fokina. El número 8 del mundo llegó a Madrid con una racha de cuatro derrotas antes de superar a Facundo Bagnis en su primer partido en la capital española.

Tallon Griekspoor consiguió su primer triunfo ante un top-20 en arcilla el domingo al derrotar al No. 12 Holger Rune 6-4, 4-6, 6-3 para llegar a la cuarta ronda de un evento ATP 1000 por segunda vez en su carrera.

El estadounidense Taylor Fritz, que venía de disputar la final de Múnich, derrotó al argentino Sebastián Báez por 6-2, 6-3, mientras que Francisco Cerúndolo consiguió su primera victoria de la temporada ante uno de los 20 primeros al vencer al 15to preclasificado Tommy Paul 6-7 (7), 6-4, 6-2.

MUJERES

La segunda clasificada, Aryna Sabalenka, se enfrentó a la estadounidense de 19 años Robin Montgomery, quien llegó con un comodín, imponiéndose 6-1, 6-7 (5), 6-4.

Sabalenka intenta convertirse en la segunda mujer en ganar tres títulos madrileños tras triunfar en la capital española en 2021 y 2023. Petra Kvitova ganó el Abierto de Madrid en 2011, 2015 y 2018.

Sabalenka enfrentará en la siguiente ronda a la estadounidense Danielle Collins, quien remontó para derrotar a Jaqueline Cristian 3-6, 6-4, 6-1 para su 15ta victoria consecutiva. Collins llegó al torneo después de haber ganado los Abiertos de Charleston y Miami.

Sara Bejlek venció a Ashlyn Krueger por 6-3, 6-1, mientras que Mirra Andreeva, de 16 años, llegó a los octavos de final por segundo año consecutivo con una victoria de 7-5, 6-1 sobre la séptima cabeza de serie Marketa Vondrousova, actual campeona de Wimbledon.

FUENTE: AP