"Si tengo que elegir, este año prefiero ganar el oro olímpico antes que Roland Garros", dijo el campeón del Abierto de Estados Unidos (2022) y Wimbledon (2023) en conferencia de prensa en la capital argentina.

Alcaraz reconoció que le hace "mucha ilusión" ganar el Abierto de Francia, pero como cualquiera de los cuatro Grand Slam.

"No siento que deba ganarlo o que tenga esa espinita clavada por no ganarlo aún. Es un torneo muy bonito, muy especial para los españoles, pero para mí es como cualquier otro Grand Slam", comentó.

Sobre el circuito mundial, Alcaraz reconoció que "hoy en día (Novak) Djokovic y (Jannik) Sinner son los rivales a batir, no hay ninguna duda".

Sin dejar de destacar la valía de sus rivales, el español advirtió: "mi nivel actual es muy bueno (...) vengo de jugar buen tenis en Australia y los días de entrenamiento que he tenido en tierra han sido muy buenos, me encuentro físicamente muy bien y con un nivel de tenis muy alto".

alcaraztenis.jpg El español Carlos Alcaraz celebra tras vencer al serbio Miomir Kecmanovic en la cuarta ronda del Abierto de Australia el lunes 22 de enero del 2024. AP/Andy Wong

Apoyo a Nadal

Sobre el ruido fuera de la pista, el español se refirió al posible desembarco de Arabia Saudita con torneos importantes, y evaluó que "es bueno que haya más tenis, que se abra un poco los países a donde vamos y donde jugamos".

También defendió a su compatriota Rafael Nadal, muy criticado tras haber sido nombrado embajador por la federación saudí de tenis.

"A mí no me parece mal (la designación de Nadal) porque es un país que se está desarrollando y abriendo al mundo del deporte y está bien que Rafa esté allí para sumar cosas del tenis, en un lugar donde no se jugaba".

El debut de Alcaraz se dará en la segunda ronda ante el ganador del choque entre el peruano Juan Pablo Varillas (85) y el argentino Camilo Ugo Carabelli (134).

En su arribo a Buenos Aires, el murciano destacó su afinidad con Buenos Aires.

"Me encantó este torneo, más allá de ganarlo, porque llevaba mucho tiempo queriendo venir a Buenos Aires. Juan Carlos (Ferrero, su entrenador) ganó aquí" y el año pasado "fue un torneo increíble para mí y quise volver este año".

También destacó el crecimiento del torneo porteño y respaldó la petición de la organización para que el Abierto de Argentina deje de ser un torneo ATP 250 para ser de la categoría 500.

"La gente se involucra mucho en el tenis. Creo que a este torneo no le falta nada (para crecer). No me extrañaría nada si este torneo se llega a convertir en un 500", finalizó.

