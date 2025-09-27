Alcaraz, sin problemas en su tobillo, sigue adelante en Tokio

El español Carlos Alcaraz celebra durante su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025.

TOKIO.- El N.1 mundial del tenis masculino, Carlos Alcaraz , se clasificó para los cuartos de final del torneo ATP 500 de Tokio al derrotar fácilmente este sábado al belga Zizou Bergs (N.45), sin dar muestras de problemas en el tobillo tras el susto de la ronda anterior.

El jueves, en su estreno en Tokio, el tenista se torció el tobillo al inicio de su partido contra el argentino Sebastián Báez y tuvo que ser atendido por los servicios médicos del torneo.

Dos días después, ninguna alerta para el murciano de 22 años, que superó claramente a Bergs por 6-4 y 6-3, aunque Alcaraz pareció empezar el partido con cierto temor, lo que le llevó a conceder el "break" con su primer servicio.

Disipadas las dudas en cuanto al estado de su tobillo izquierdo, Alcaraz metió dos marchas más a su juego y apenas encontró resistencia en su rival.

"Estaba un poco preocupado antes del partido, por lo que solo quería calentar y ver cómo me sentía", concedió Alcaraz tras el partido.

"No sentí nada en el tobillo, así que decidí después del calentamiento salir y jugar. En algunos movimientos tengo miedo de volverme loco (pensando en la lesión), así que intento tomármelo con calma", añadió.

Sobre el hecho de perder tres veces su servicio, el español insistió en su preocupación por la lesión: "Creo que ha sido porque seguía pensando en el tobillo y olvidaba hacer un movimiento suave, un saque suave".

En cuartos, Alcaraz se medirá al estadounidense Brandon Nakashima (N.33), que también se impuso en dos sets (7-5 y 6-3) al húngaro Marton Fucsovics (N.58).

Sinner supera la segunda ronda en Pekín

Jannik Sinner, N.2 del mundo, se clasificó para los cuartos de final del torneo ATP 500 de Pekín, pero concedió un set ante el francés Térence Atmane (N.68), lo que alimenta las dudas sobre el estado de forma del tenista italiano.

En su primer torneo tras su derrota en la final del US Open ante Alcaraz, que provocó también que cediera el N.1 de la clasificación ATP al español, Sinner parece falto de rodaje ante las "muchas pequeñas cosas" que ha cambiado en su juego con el fin de recuperar el trono del tenis.

Ante Atmane, Sinner sufrió sobre todo en los dos primeros sets, antes de cerrar el partido en el tercero (6-4, 5-7 y 6-0).

Consecuencia de los cambios introducidos en su juego, Sinner cometió errores no forzados inhabituales en él, como los dos servicios consecutivos que perdió en el segundo set, sin ganar un solo punto.

FUENTE: AFP