Alcaraz asegura que "tengo que estar preparado" para el cambio de Sinner

El español Carlos Alcaraz celebra tras derrotar al italiano Jannik Sinner durante la final del US Open 2025 en la ciudad de Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.

TOKIO.- El N.1 mundial Carlos Alcaraz aseguró este miércoles que el italiano Jannik Sinner , al que venció en la final del US Open , será ahora más fuerte, como le ocurrió a él tras varias derrotas.

"Sé que va a cambiar algo desde el último partido. Es lo mismo que hice yo cuando perdí contra él un par de veces. Tengo que estar preparado para ese cambio", declaró Alcaraz en Tokio.

Tras el US Open, el español reaparecerá en el circuito esta semana en la capital de Japón, mientras Sinner lo hará en Pekín, antes de reencontrarse en el Masters 1.000 de Shanghái del 1 al 12 de octubre.

Ambos jugadores se han enfrentado en 15 ocasiones, con diez victorias para el español, siete de ellas en sus últimos ocho duelos.

Esta temporada han jugado las tres últimas finales de Grand Slam, con victorias para Alcaraz en Roland Garros y el US Open y de Sinner en Wimbledon. Entre los dos se han repartido los últimos ocho títulos de Grand Slam.

Preguntado sobre su rivalidad con Sinner, el español de 22 años admitió que "va a más y diría que eso es genial para el tenis".

Alcaraz admitió que 2025 está siendo "la mejor temporada" de su carrera. Me he dado cuenta yo mismo de que he crecido mucho como jugador en la pista".

Sinner, por su parte, admitió "haber reflexionado mucho" sobre cómo jugar contra Alcaraz y que por ello ha cambiado "muchas pequeñas cosas" en su juego, por ejemplo, "el número de errores no forzados que por ahora es un poco más elevado" que el de su rival.

Ya tras caer en Nueva York, Sinner, de 24 años, dijo que su juego era "muy previsible" y que contra Alcaraz "debes salir de tu zona de confort".

Djokovic dirá presente en Shanghái

El antiguo N.1 del mundo, Novak Djokovic, cuyo último partido oficial data de comienzos de septiembre, disputará el Masters 1000 de Shanghái previsto entre el 1 y el 12 de octubre, anunciaron este martes los organizadores del torneo.

"¡Está de vuelta! Nuestro cuádruple campeón regresa a Shanghái este año", escribieron los organizadores en la red social X, acompañando su publicación de un video del serbio de 38 años.

Ganador de 24 títulos del Grand Slam, Djokovic no disputa un partido oficial desde su derrota en semifinales del US Open, a comienzos de septiembre en Nueva York.

FUENTE: AFP