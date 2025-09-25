Alcaraz asegura que "estamos luchando por algo mejor" con respecto a carta a los Grand Slam

El español Carlos Alcaraz celebra durante su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025.

TOKIO.- El tenista español Carlos Alcaraz , actual N.1 del mundo, dijo el jueves que los jugadores están luchando "para tener algo mejor", luego de que un grupo de tenistas de élite enviasen una carta a los torneos de Grand Slam pidiendo más influencia y dinero.

Varios de los principales jugadores de los circuitos masculino y femenino, entre los que figura el murciano, buscan obtener una mayor parte de los ingresos, más ventajas y que se tenga más en cuenta su opinión en la organización de los cuatro grandes torneos.

Tenis Carlos Alcaraz revela los tatuajes que se hará tras ganar su sexto Grand Slam en el US Open

Alcaraz, que actualmente está jugando el torneo ATP 500 de Tokio, dijo que la situación actual es "un enredo" y cree que los jugadores merecen un trato más justo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

"Todos somos jugadores de tenis y estamos luchando para obtener algo mejor para nosotros", dijo el español. "Creo que ahora hay un enredo entre todas las partes, entre la ATP, entre los Grand Slam".

"Lo que queremos todos los jugadores es tener algo juntos", detalló.

La carta, que habría sido firmada por otros jugadores de peso como el italiano Jannik Sinner, la estadounidense Coco Gauff o la bielorrusa Aryna Sabalenka, es la segunda enviada por este grupo de jugadores.

"Estamos luchando por eso. No hay ningún avance al respecto por ahora", concluyó Alcaraz.

Djokovic rinde homenaje a Pilic

Novak Djokovic rindió homenaje este miércoles a la leyenda del tenis croata Nikola Pilic, quien fuera su mentor y su "padre en el tenis".

Pilic, finalista en Roland Garros en 1973 y cinco veces ganador de la Copa Davis como capitán, falleció el lunes.

Ejerció una notable influencia en Djokovic, con el que trabajó desde 1999, cuando 'Nole' tenía 12 años, en la academia de Pilic en Múnich.

"Me invade un sentimiento de vacío y de tristeza. Espero que sepas hasta qué punto has sido importante en mi carrera y en mi vida. Tu influencia en mi desarrollo como jugador y como hombre permanecerá indeleble", escribió este miércoles en Instagram el antiguo número 1 del mundo y ganador de 24 títulos del Grand Slam.

Djokovic, de 38 años, dijo estar "eternamente agradecido" con Pilic y su esposa Mija, "por haberle acogido como a un hijo cuando tenía 12 años. Cuando casi todo el mundo nos dio la espalda y nuestro país era devastado por los bombardeos, Mija y tú nos tendieron la mano".

FUENTE: AFP