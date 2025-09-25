jueves 25  de  septiembre 2025
TENIS

Alcaraz asegura que "estamos luchando por algo mejor" con respecto a carta a los Grand Slam

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, señaló que todavía no hay ningún avance en el tema, pero que confía en que lo conseguirán

El español Carlos Alcaraz celebra durante su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025.

KENA BETANCUR / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TOKIO.- El tenista español Carlos Alcaraz, actual N.1 del mundo, dijo el jueves que los jugadores están luchando "para tener algo mejor", luego de que un grupo de tenistas de élite enviasen una carta a los torneos de Grand Slam pidiendo más influencia y dinero.

Varios de los principales jugadores de los circuitos masculino y femenino, entre los que figura el murciano, buscan obtener una mayor parte de los ingresos, más ventajas y que se tenga más en cuenta su opinión en la organización de los cuatro grandes torneos.

Alcaraz, que actualmente está jugando el torneo ATP 500 de Tokio, dijo que la situación actual es "un enredo" y cree que los jugadores merecen un trato más justo.

"Todos somos jugadores de tenis y estamos luchando para obtener algo mejor para nosotros", dijo el español. "Creo que ahora hay un enredo entre todas las partes, entre la ATP, entre los Grand Slam".

"Lo que queremos todos los jugadores es tener algo juntos", detalló.

La carta, que habría sido firmada por otros jugadores de peso como el italiano Jannik Sinner, la estadounidense Coco Gauff o la bielorrusa Aryna Sabalenka, es la segunda enviada por este grupo de jugadores.

"Estamos luchando por eso. No hay ningún avance al respecto por ahora", concluyó Alcaraz.

Djokovic rinde homenaje a Pilic

Novak Djokovic rindió homenaje este miércoles a la leyenda del tenis croata Nikola Pilic, quien fuera su mentor y su "padre en el tenis".

Pilic, finalista en Roland Garros en 1973 y cinco veces ganador de la Copa Davis como capitán, falleció el lunes.

Ejerció una notable influencia en Djokovic, con el que trabajó desde 1999, cuando 'Nole' tenía 12 años, en la academia de Pilic en Múnich.

"Me invade un sentimiento de vacío y de tristeza. Espero que sepas hasta qué punto has sido importante en mi carrera y en mi vida. Tu influencia en mi desarrollo como jugador y como hombre permanecerá indeleble", escribió este miércoles en Instagram el antiguo número 1 del mundo y ganador de 24 títulos del Grand Slam.

Djokovic, de 38 años, dijo estar "eternamente agradecido" con Pilic y su esposa Mija, "por haberle acogido como a un hijo cuando tenía 12 años. Cuando casi todo el mundo nos dio la espalda y nuestro país era devastado por los bombardeos, Mija y tú nos tendieron la mano".

FUENTE: AFP

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.  video
RUMORES

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en hospital en La Habana

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump caminan hacia el Air Force One mientras se preparan para partir del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.
Seguridad

Trump denuncia "triple sabotaje" en la Asamblea General de la ONU; el Servicio Secreto investiga

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE tendría "motivaciones ideológicas"; un muerto y 2 heridos

Histórica fotografía del año 1938 del joven Coronel y Jefe del Ejército Cubano Fulgencio Batista (1901-1973) cargando al niño Raúl Castro Ruz de solo apenas 7 años de edad durante una visita oficial a la Escuelita Tecnológica de Ceiba del Agua de La Habana, en compañía a su derecha del entonces Presidente de Cuba, Federico Laredo Brú (1875-1946).  video
HISTORIA

El día en que Fulgencio Batista tuvo en brazos a Raúl Castro

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

ICE: ¿Es legal expulsar a un migrante con la Green Card activa?

