Alcaraz recupera el primer puesto del ránking en Italia

Alcaraz desplazará a Novak Djokovic en lo más alto cuando los ránkings se publiquen el 22 de mayo, garantizándose ser el máximo cabeza de serie del Abierto de Francia, que arrancará el 28 de mayo.

Alcaraz cometió una doble falta para que Ramos-Viñolas le quebrase el saque en el primer juego del partido, pero no tardó en recuperarse y recurrió a una exquisita dejada en la red para gestar el decisivo rompimiento de servicio al final del primer set.

En una jornada lluviosa, Alcaraz estuvo cerca de triplicar la cuenta de tiros ganadores de Ramos-Viñolas, 28-11.

“Me tocó jugar en condiciones que no fueron fáciles. La lluvia. La espera para jugar. No sabía si iba a jugar o no", Alcaraz. “Estoy muy contento con mi nivel y poder estar en la próxima ronda”.

https://twitter.com/CarlosAlcaraz_1/status/1657401795830792197 A sus veinte años recién cumplidos, es la tercera vez que Carlos #Alcaraz alcanza el #Número1 mundial.



Septiembre 2022

Marzo 2023

Mayo 2023#Coronation pic.twitter.com/fFLBVrP8Ex — Carlos Alcaraz - Fans (@CarlosAlcaraz_1) May 13, 2023

Después de sus títulos en Barcelona y Madrid, Alcaraz estiró a 12 su racha de victorias y quedó con marca de 20-1 en la superficie de arcilla este año.

Por su parte, la colombiana Camila Osorio avanzó por primera vez a la cuarta ronda en un torneo WTA 1000 al vencer 6-4, 6-4 a la francesa Caroline García, número cuatro del ránking.

Fue la primera victoria que logra Osorio ante una rival situada entre las cinco primeras del mundo — su único triunfo contra una jugadora entre las 10 primeras fue ante Elina Svitolina en el torneo de Tenerife en 2021.

Osorio sentenció el triunfo con un saque que García depositó en la red.

“Tiene un gran significado. Jugar contra ella es un privilegio y ganarle es totalmente increíble", dijo Osorio, quien tuvo que sortear la fase previa para entrar al cuadro principal en Roma.

FUENTE: AP